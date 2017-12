Zvrat v případu Kramný: Je důvod pro obnovu procesu, otočil žalobce

Vánoce budou pro Petra Kramného ve znamení naděje naděje. Státní zástupce Vít Legerský, který proti němu vedl u soudu v Ostravě obžalobu, uznal, že nové posudky jsou důvodem pro obnovu procesu. Serveru Blesk.cz to řekli zástupci Spolku Šalamoun.

Důvodem změny názoru státního zástupce jsou nové posudky z oboru soudního lékařství, které obhajoba získala. Legerský se k nim vyjádřil už v září, najevo to vyšlo ale až před Vánoci, když si na jeho postupy Spolek Šalamoun stěžoval u Vrchního státní zástupce Pavla Zemana.

Ten ve svém vyjádření odhlalil překvapivou informaci. "Dne 12. 9. 2017 státní zástupce Mgr. Vít Legerský vyrozuměl právní zástupkyni odsouzené Petra Kramného JUDr Janu Rejžkovou, a to s odkazem na ustanovení §280 trestního řádu. Sdělil jí, že jejím prostřednictvím informuje odsouzeného Petra Kramného o tom, že předmětný znalecký posudek Prof. MUDr. Ivo Šteinera, CSc. ze dne 18.7. 2017 by mohl být okolností, jež by mohla odůvodnit návrh na povolední obnovy řízení v jeho prospěch," píše ve svém odůvodnění, proč není důvod na Legerského kárnou žalobu podávat. Podle něj státní zástupce postupoval správně.

