Do Francie nejen za vínem a sýry

Přesto, že si většina z nás Francii spojí automaticky s vyhlášeními sýry a vínem, to ale není jediný důvod se pídit po tamních specialitách. Ale pokud přece jen na sýry nedáte dopustit, nezapomeňte na pikantní ovčí roquefort, který dodnes zraje ve sklepích na jihu Francie, smetanový camembert nebo aromatický reblochon.

Pokud si k večeru neodpustíte sklenku dobrého vína, určitě vás potěší Burgundsko. Tento department se ale neproslavil jen svým kvalitním vínem, určitě si pochutnáte na jiných lokálních specialitách, jako jsou šneci, hovězí po burgundsku. A milovníci perlivých vín by určitě neměli vynechat oblast Champagne-Ardenne, kde se pravidelně konají nejrůznější festivaly a ochutnávky.

Pokud toužíte po nevšedním pařížském zážitku, rozhodně nevynechejte pouliční pařížský trh na Boulevard de Belleville, který vám nabídne speciality z celého světa.

Pokud si na cestách chcete užít i moře, nejspíše zavítáte na riviéru. Právě tam je ideální místo ochutnat ratatouille nebo proslavenou rybí polévku – bujabézu. Na dopoledních trzích pak často narazíte i na typicky španělské jídlo – paellu, a to hned v několika variantách.

Itálie: Do Neapole na pizzu a do Parmy za šunskou

Itálie se ve světě proslavila jednoduchou, ale zároveň výbornou kuchyní. Každá oblast má ale svá specifika. Pokud míříte do Neapole, rozhodně byste neměli vynechat pizzu, ta neapolská se totiž dokonce dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Jednou z dalších destinací, kterou byste při toulkách apeninským poloostrovem neměli minout, je Parma. Odtud totiž pochází dvě suroviny, které znají takřka po celém světě. Tou první je samozřejmě tvrdý sýr Parmigiano-Reggiano a tou druhou je parmská šunka. Tedy šunka z prasat, které jejich majitele krmí syrovátkou, aby jejich maso bylo co nejjemnější a navíc s jemně nasládlou chutí.

Come find the Producers’ Consortium of Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG at @ProWein in Düsseldorf from March 18th to 20th #ProWein2018 #ProWein pic.twitter.com/hML95nhX0z — Prosecco Superiore (@ProseccoCV) 12. března 2018

V Itálii si na své ale samozřejmě přijdou i milovníci zmrzliny, která je zpravidla vyrobená jen ze smetany a čerstvého ovoce. Za proseccem musíte na sever. To pravé se totiž vyrábí jen v provinciích Veneto a Friuli Venezia Giulia.

Skvělé jídlo je všude, stačí najít správný food festival

Francie a Itálie jsou země, které se svou gastronomií proslavily na celém světě. Na dobré jídlo ale narazíte po celé Evropě, stačí jen trochu zapátrat. Například v Nizozemsku se pravidelně pořádá velmi oblíbený festival Haarlem: Food trucks. Uprostřed parku pak během chvilky narazíte na lahůdky z celého světa.

Maar liefst meer dan 60(!!) signature dishes op Taste van 24 verschillende restaurants! #restaurantfestival #tasteofamsterdam #amstelpark pic.twitter.com/yFMTSnzDzH — Taste of Amsterdam (@TasteAmsterdam) 29. května 2017

Pokud plánujete výlet do Švýcarska, promyslete, zda by se vám to nehodilo mezi 24. květnem a 3. července, právě v tomto termínu totiž probíhá v Curychu vyhlášený festival FOOD ZURICH. A první víkend v červnu pak můžete zavítat na festival Taste of Amsterdam.