Chcete prožít skvělé léto? Zkuste dovolenou u našich sousedů na Slovensku

Jsme zvyklí jezdit do Tater či termálních lázní, ochutnali jsme halušky a borovičku. Myslíme si, že Slovensko dobře známe. Je to tak opravdu? Ukážeme vám nejkrásnější místa země, dnes už cizího státu, kde se stále můžete cítit jako doma. Tahle malá krajina vás dostane do kolen svou nádherou a rozmanitostí.