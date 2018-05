Fotografování v africkém Svazijsku aneb Jak se prchá před nosorožcem

Během měsíční cesty po národních parcích Zambie, Jihoafrické republiky a Svazijska mám několik dní vyhrazeno na svazijské parky Hlane a Mkhaya. Místní průvodci jsou světově proslulí schopnostmi dovést fotografa doslova na dosah zvěře, včetně ohrožených druhů, jako je třeba nosorožec dvourohý či tuponosý.

První dávku adrenalinu však očekávám již při překračování hranic do Svazijska. Víza mám sice předem zajištěna, ale to v Africe ještě vůbec nic neznamená. V kapse žmoulám desetidolarovky a cigarety na úplatky a vstupuji do budovy, či spíše boudy, místní celnice. „Ty potřebuješ víza?“ prohlíží si celník udiveně moje razítko v pase, jako by někoho s platnými doklady viděl poprvé v životě, a mimoděk naznačuje, že zažité africké stereotypy mohou mít v této zemi vlastní rozměry.

A zavaž si tkaničky!

Hned dalším člověkem, kterého ve Svazijsku potkávám, je recepční v bráně národního parku. Glorie, překrásná černoška, v pestré národní róbě a evidentně v dobrém rozmaru, si se zájmem prohlíží moji fotovýbavu.

„Jedu fotit lvy a nosorožce,“ vysvětluji. „Jo, tak domácí mazlíčky? Zajeď si do kempu a ptej se po Johanovi, ten je najde i poslepu. A než s ním půjdeš na procházku, zavaž si tkaničky u bot.“ Nechápavě pátrám v její tváři, co tím myslí. „To kdybys náhodou musel utíkat,“ dodává s úsměvem.

Zvlněnou krajinou posetou torzy oschlých stromů – následek všudypřítomných nenasytných slonů – přijíždím do kempu. Nemarním čas, vyhledám Johana a vysvětluji mu svoje záměry. Za chvíli už přehazujeme věci z mého auta do jeho a vyjíždíme na večerní projížďku po parku.