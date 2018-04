Hlavně se nestresovat! To je motto obyvatel kanárského ostrova La Palma

Když vznikl projekt na výstavbu pěti golfových hřišť, hrozilo ostrovu velké nebezpečí infikování virem masové turistiky. Z projektu ale sešlo a hlavní příjem do ostrovní peněženky tvoří z 80 procent i nadále banány. Je sice pravda, že síťovníky pro jejich pěstování poněkud hyzdí části ostrova, ale díky banánům může ostrov zůstat svůj. Banány rostou do výšky okolo 400 m, až do 700 m je celoročně příjemné klima na život a výš už kralují borovicové lesy a stálozelená vegetace, občas efektně narušená sopečnými kužely a lávovými poli.

Černé pláže zeleného ostrova

K poslednímu sopečnému výbuchu na Kanárských ostrovech došlo na jihu ostrova, kde od 26. října do 18. listopadu 1971 vytvořila sopka Teneguía kužel vysoký 439 m a láva stékající do moře přidala Španělskému království 29 hektarů nové země. U nedaleké starší sopky San Antonio stojí jedno ze sopečných infocenter, další bylo otevřeno v červnu 2017 na lávovém splazu z výbuchu San Juanu v roce 1949 u Las Manchas. Areál San Antonio-Teneguía ohromuje marťansky surrealistickou krajinou, jež hraje všemi odstíny černé, šedé, rezavé a červené, a je protkán sítí pěších stezek, včetně celoostrovní Ruta de los Volcanes.

Nejen sopečná půda, ale i dostatek srážek přinášený severozápadními větry od Atlantiku udělaly z La Palmy nejzelenější kanárský ostrov. Díky izolovanosti se zdejší flóra vyvíjela svou svéráznou cestou, a fotoaparát je proto pro návštěvu ostrova nezbytný jako kvalitní trekové boty a dopravní prostředek.

Jediné, co ostrovu zabránilo v získání titulu turistický ráj, je absence zlatých pláží. Má ale své malé zajímavé pláže z černého písku a u dvou nejlepších vyrostla malá letoviska Puerto Naos a Puerto de Tazacorte. Nejklidnější, snadno přístupná pláž bez domů, zato s občerstvením, je El Charco nedaleko Puerto Naosu. Unikátní přírodní, člověkem jen trochu upravené bazény ve skalách vzniklé výronem lávy do moře jsme obdivovali nad šálkem výborného espresa u Charco Azulu. Voda Atlantského oceánu ovšem jen málokdy přesáhne dvacet stupňů.