Jakarta: Jak se žije v indonéské metropoli aneb Ochutnejte Velký durian

Jediný krátký pohled na Jakartu vám nepřinese příliš lichotivý obrázek. Uvidíte jen další z megapolí, která nezvládla svůj růst a klesá pod vahou neřešitelných problémů. Při troše trpělivosti a pohledu do minulosti ale nebudete moci popřít, že se město posunuje kupředu.

Když v polovině 60. let přijela do Jakarty americká novinářka Cindy Adamsová, aby napsala knihu o otci indonéské nezávislosti Sukarnovi, víceméně se zhrozila. Zaměstnanci státních úřadů se do práce dostavovali pouze v době výplaty, protože jejich mzdy byly tak malé, že nevystačily ani na pokrytí pouhých dopravních nákladů. Letový řád závisel na tom, kdy se piloti probudili, a letadla někdy přistála v jiném městě, protože posádka usoudila, že tam směřuje více lidí. Vysoce postavený vládní úředník připouštěl, že ve vytváření dokonalého chaosu je Indonésie nepřekonatelná.

O čtyřicet let později se o klienty přetahují více než dvě desítky leteckých společností a také poměry v byrokracii doznaly změn. Jedna ze zahraničních expertek nicméně popisuje situaci ve státních úřadech takto: „Většina zaměstnanců přichází včas v osm hodin ráno a až do deseti vyvíjí jakousi činnost. Poté nasazení upadá, ranní čaj přechází do poledního a kolem jedné hodiny se někteří z pracovníků začínají vytrácet. Ti, kteří vydrží až do čtvrté, kdy končí pracovní doba, se již věnují pouze debatám s ostatními, čtení novin nebo šachům. Tak to vypadá v pondělí, kdy jsou všichni ještě plně motivovaní, avšak vše se ještě zhoršuje od středy. V pátek obvyklou úřední safari uniformu v barvě khaki vystřídá uvolněnější oblečení, ve kterém se všichni zúčastní společné sportovní aktivity. V poledne nastává přestávka na modlitby v mešitě, po nichž se již nikdo nevrátí.“