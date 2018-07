Letiště Praha odbavilo více pasažérů, k růstu přispělo zavedení nových linek

Letiště Praha odbavilo v prvním pololetí více než 7,43 milionu cestujících, což je meziročně o deset procent více. K růstu přispělo především navyšování kapacit současných spojů a zavedení nových linek. Nejvíce se létalo do Velké Británie. Letiště o tom informovalo v dnešní tiskové zprávě. Letiště tak zatím naplňuje prognózy pro letošní rok.

Na zvyšování počtu odbavených cestujících se podle letiště podílí mimo jiné dálkové linky. „Například díky nové přímé lince do Filadelfie a posílení leteckých spojení do Kanady došlo k meziročnímu navýšení počtu cestujících na přímých letech do Severní Ameriky o 88 procent,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.

Nejvíce se podle údajů letiště v prvním pololetí létalo do Londýna, který zaznamenal šestiprocentní meziroční nárůst v počtu odbavených cestujících. Vytížené byly lety také do Paříže, Moskvy nebo Amsterdamu. Nejvyšší nárůst letiště zaznamenalo na linkách do Barcelony, kde se počet cestujících zejména díky podstatnému navýšení spojů zvýšil o téměř 51 procent.

Ze zemí se nejvíce létalo do Velké Británie, která zaznamenala zhruba 12procentní nárůst, dále do Itálie, Ruska a Německa. Skokanem v počtu odbavených cestujících je mezi zeměmi Španělsko, kam se provoz zvýšil proti první polovině loňského roku zhruba o 40 procent.

„Podobný vývoj očekáváme i nadále až do konce roku 2018, kdy by se měl celkový počet odbavených cestujících přiblížit nové rekordní hranici 17 milionů,“ dodal Řehoř.

K růstu by mohlo přispět další navyšování počtu spojů. Od 1. července zahájila provoz své druhé denní linky do Dubaje společnost Emirates, ve stejný den otevřel svou šestou denní frekvenci do Moskvy dopravce Aeroflot a 25. července zahájí lety do Londýna společnost EasyJet.

Další nová spojení jsou plánovaná na zimní sezónu. Jde především o nové linky Ryanairu do Marrákeše, Paříže, Eilatu, Pisy či Ammánu, novou linku EasyJet do Belfastu a navýšení počtu letů British Airways do Londýna.

Letiště Praha loni odbavilo rekordních 15,4 milionu cestujících, což bylo o 17,9 procenta více než v roce 2016. Letos letiště očekává nárůst o dalších deset procent.