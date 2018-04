Letiště Václava Havla odbavilo v prvním čtvrtletí tři miliony lidí. Meziročně je to o desetinu víc

Za letošní první čtvrtletí odbavilo Letiště Václava Havla 3,057 milionu cestujících, což je meziroční nárůst o 12,4 procenta. Oznámila to mluvčí letiště Marika Janoušková. Čtvrtletní navýšení potvrzuje letošní předpokládaný růst počtu cestujících kolem deseti procent, dodala.

Podle ní přispěly k růstu počtu cestujících mimo jiné nabídka více spojů do exponovaných evropských destinací, jako jsou linky do Barcelony, Madridu nebo Budapešti, a navyšování kapacity na stávajících linkách do Londýna, Říma, Paříže a dalších evropských měst.

Nejvíce cestujících mířilo podle mluvčí do Velké Británie, byla to zhruba sedmina všech pasažérů. Další v pořadí byla, stejně jako v minulém roce, Itálie následována Ruskem. Nejoblíbenější destinací se stala Moskva.

Největší meziroční nárůst zaznamenalo letiště u letů do Španělska, kde se počet cestujících meziročně zvýšil o 63 procent. Z destinací byl největší meziroční nárůst zaznamenán u letů do Barcelony, kam směřovalo o 69 procent cestujících více než loni.

Meziroční nárůst zaznamenala také cargo doprava, kde se objem přepravovaného nákladu zvýšil o zhruba osm procent na více než 19.000 tun.

Pražské letiště loni zvýšilo počet odbavených cestujících o 17,9 procenta na rekordních 15,415 milionu lidí. Letos vedení letiště očekává růst až k hranici 17 milionů cestujících za rok.

Letiště Václava Havla zvýšilo v letošním letním letovém řádu počet destinací o šest, celkově tak má česká metropole přímé spojení do 157 míst. U 17 stávajících tras zároveň vzrostl počet spojů. Své linky na letišti nabízí 67 dopravců, z toho tři noví.