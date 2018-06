Nový Zéland chystá poplatky pro zahraniční turisty. Až 35 novozélandských dolarů za vstup do země

Nový Zéland přestává zvládat příliv turistů a chystá se jejich návštěvy zpoplatnit. Od druhé poloviny příštího roku každý turista při vstupu do země zaplatí 25 až 35 novozélandských dolarů (385 až 539 Kč). Výjimku budou mít Australané, obyvatelé sousedních ostrovů a děti do dvou let. Oznámila to dnes novozélandská vláda.