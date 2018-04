Retro dovolená: Kam jsme jezdili za 'totáče' a co si tam lze užít dnes?

Kam jsme mohli za totáče? Se zavařeným vepřovým do Jugošky, k Balatonu nebo Rumunska. Dříve pro nás tahle místa byla z nouze ctnost, a po revoluci v roce 1989 dokonce opovrženíhodná nuda. Ale! Retro je v módě a nostalgie nás znovu vede na bulharské pláže nebo ke studenému moři do Německa. A vůbec to tu není špatné!