Sněmovna schválila zřízení fondu pro cestovní kanceláře. Bude sloužit k vyšší ochraně klientů

K lepšímu zajištění ochrany klientů cestovních kanceláří v případech úpadku by měl sloužit nový garanční fond, jehož vznik dnes schválila Sněmovna. Cestovní kanceláře do něho budou odvádět část ročních tržeb. Novelu zákona o podnikání v cestovním ruchu ještě musejí posoudit senátoři a podepsat prezident.

Sněmovna ve vládní předloze snížila horní hranici odvodů z 0,25 procenta z ročních tržeb cestovních kanceláří na 0,1 procenta. Koeficient bude podle novely stanovovat každoročně ministerstvo pro místní rozvoj. Až bude ve fondu 50 milionů korun, odvod bude nulový. Naplnění fondu se předpokládá zhruba do dvou let.

Plánované zřízení fondu reaguje podle ministerstva pro místní rozvoj na požadavek EU na plnou úhradu plateb klientům pří úpadku cestovní kanceláře. Cestovní kanceláře sice musejí být pojištěny, zákon ale připouští limit. Fond by představoval jakýsi „dozajišťovací mechanismus“. U zájezdu v ceně 15.000 korun by odvod činil nejvýše 15 korun.

Sněmovna naopak zamítla pozměňovací návrh Piráta Petra Třešňáka, podle kterého by se zákon výslovně nevztahoval na činnost přírodních léčebných lázní, jak předpokládá důvodová zpráva. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) záležitost řeší jiné zákony, nebyla navíc projednána s Evropskou komisí. Pokud by tradiční lázeňské domy nabízely v souvislosti s volnými kapacitami wellness pobyty, takové služby by pod zákon o cestovním ruchu spadaly.

Novela má za cíl také sjednocení pravidel pro zájezdy v rámci vnitřního trhu EU, které zvýší ochranu spotřebitele. Zpřesní podmínky pro získání koncese k provozování cestovní kanceláře, přesněji vymezují pojem zájezd a také se přizpůsobuje zvýšenému množství prodaných zájezdů na internetu.