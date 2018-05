V šatně Vracovjanek aneb Na Kyjovsko za krásou tradičních lidových krojů

Mezi lidovými kroji na Kyjovsku je ten vracovský prý naprosto ojedinělý. Vracovjanky si ovšem kvůli němu musejí leccos vytrpět. Je poledne a pomalu se blíží začátek hodového průvodu. Nejvyšší čas začít se oblékat. A tak vstupme do jedné z místností, kde se právě začíná strojit. Nemít kroj, jste společensky vyřízení. „Kroj a kolo tady má každý,“ řekl nám starosta Ladislav Šmýd.

Vypadá to tady jako divadelní šatna. Na dlouhé tyči je připravena většina toho, co si vracovská žena na sebe navlékne. Zbytek leží narovnán na posteli. Na tělo přijde rubaška s volány. To aby nebylo vidět podvazky. Přes hlavu pět suknic. Nejsou ledasjaké. Jsou plátěné či z bílého šifonu a zadní část je pořádně naškrobená. Udělat to každý neumí. Když je na sebe vezmete, jsou to dvě až tři kila. Teprve pak přijde svrchní sukně – pruhovaná kanafaska a bělostná zástěra či fěrtoch s drobnými červenými růžičkami.

Horní oděv tvoří zejména obrovské vyduté rukávce, které se vespod pod paží uvazují. Pokud se vám během dne zašpiní, tak to nepřepírejte, nýbrž zakřídujte, jinak porušíte naškrobení. Pak už přijde svrchní zelená kordulka, která se zapíná na šest knoflíků. Zbytek tvoří hnědé či černé punčocháče a vysoké šněrovací boty.

Vše je přesně dáno. Počáteční podmínky jsou pro všechny stejné. Záleží pak už jenom na ženě, jak v tom umí chodit.

Mužský kroj: pohodlnější a levnější

Čtyřiasedmdesátiletá Marie Šestáková je odborník na slovo vzatý. Dodnes kroje šije a také připravuje. „Po vyprání se suknice namočí do pšeničného či kukuřičného škrobu, nechá uležet a pak se kulmou vysuší, takže vzniknou potřebné faldy. Když si Vracovjanka svých pět či dokonce šest suknic oblékne, měly by být všechny vidět...“ Každopádně si už takhle vystrojená volně nesedne. Leda na stoličku anebo na židli jako námořník – opěradlem k hrudi, aby sukně vzadu volně splývaly. Na hlavu ještě patří červený a velký turecký šátek. Uvázat ho není snadné a málokterá žena to zvládne sama. Pokud nemáte nikoho, kdo by to udělal, lze zajít do kulturního domu, kde to zvládnou odbornice.