Volno na Velký pátek zvýšilo zájem Čechů o cestování. Polovina z nich volí odpočinek u moře

Volno na Velký pátek výrazně zvýšilo zájem Čechů o cestování během Velikonoc. Prodejci zájezdů hlásí až o pětinu vyšší poptávku oproti minulým letům. Kvůli přetrvávajícím nízkým teplotám letos vyrazí více lidí do teplých krajin. Podle údajů cestovní agentury Invia.cz více než polovina cestovatelů na svátky jede k moři - zejména do Egypta, další pak do lázní, na hory či tráví volno v evropských metropolích. V ČR bude na Velikonoce čtyřdenní volno.