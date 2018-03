Vyhněte se hororovým zážitkům z dovolené: Hledejte nezávislé recenze

Přijeli jste do hotelu. Příjezdová cesta připomínala tankodrom. Otevřeli jste dveře pokoje a do nosu vás praštil zápach odpadu z koupelny. Pokoj byl menší, než se zdál, kuchyně otřesná. Tohle nikde na webu nepsali. Jak se příště při rezervaci hotelu či penzionu nespálit? Věnujte pozornost webovým stránkám zařízení a informace si ověřujte pomocí nezávislých recenzí. Pokud má ubytovatel problém s čistotou pokojů nebo s kuchyní, můžete si být jistí, že to hosté okomentují.