Zaostřeno na odpad. Fotograf Kadir van Lohuizen mapuje významnou ekologickou otázku

Proč se lidé po celém světě tak málo zajímají o odpad?

Nemáme ve zvyku ptát se, co se stane s odpadem, který projde našima rukama. Téměř vše, co vyhodíme, se dá znovu použít nebo recyklovat, a pokud se podíváte na čistý objem produkovaného odpadu, zejména v západních společnostech, tak je hrozivý. V některých městech, která jsem navštívil, nezbývá na manipulaci s tímto odpadem už žádné místo. Ve městech, jako je New York, jsou skládky odpadu plné a odpad se musí exportovat. Tento problém mají i v Jakartě, která již doslova nemá místo na zvládnutí odpadu, který vyprodukuje, a přesto se odpad nadále vozí na největší skládku odpadu na světě. Naproti tomu v Tokiu, největším městě světa, recyklují v podstatě všechno. Z toho se můžeme přiučit.

Proč jste si vybral právě tyto země?

Důležitým prvkem tohoto projektu bylo zachytit globální pohled na problém s odpadem. Takže Jakarta a Tokio v Asii, São Paulo a New York v Americe, Lagos v Africe a Amsterdam v Evropě. Je fascinující a užitečné vidět, jak se situace liší mezi jednotlivými zeměmi a světadíly. Můžeme si tak vytvořit celkový obrázek. Například New York produkuje nejvíce odpadu ze všech míst na světě – dvakrát více než město na druhém místě v množství odpadu, Mexiko. Přesto se nijak nezabývá svou vlastní spotřebou. Výsledkem je export odpadu ke zpracování jinam. Na druhou stranu Japonsko je mimořádně úspěšné v opětovném využívání svých velmi omezených surovinových zdrojů a v mnoha ohledech ukazuje příklad ostatním městům, jak správně zacházet s odpadem. Volba takových extrémů byla jediným způsobem, jak najít rovnováhu mezi identifikováním problému a pokusem představit jeho řešení tak, aby se lidé opravdu zamysleli nad odpadem.

Co byly hlavní překážky na vaší cestě?

Přístup – často jsem musel spolupracovat s firmami a přesvědčit je, aby mi poskytly přístup k odpadu a ukázaly, jak se zpracovává. Problém nastal zejména tehdy, když příslušná firma s odpadem nezacházela řádně. Z tohoto hlediska byl problémový New York, protože zpracování odpadu je tam celé zprivatizováno a podílí se na něm mnoho různých organizací, od kterých potřebujete získat přístup. Naštěstí jsem měl v každém městě dobrého místního prostředníka – producenta, který mi s tím pomohl. Další překážkou bylo najít ideální rovnováhu vizuálně. Odpad je odpad a ve většině případů vypadá stejně bez ohledu na to, kde se nachází. Takže jak mám sdělit poselství mého projektu a současně zajistit, aby byly všechny snímky zajímavé a různorodé? Vyžadovalo to hodně rozmýšlení. Jsem přesvědčen, že se mi to podařilo díky různým osobnostem v každém městě a jeho lidem.

Jak si děláte průzkum pro projekty, jako je tento?

Než se pustím do projektu, přinutím se zapsat si jeho smysl, co chci říci, poselství a výstupy. Kromě toho jsem musel v tomto projektu pečlivě zvážit, které města navštívím a jak budu v jejich okolí cestovat. Průzkum trval nejméně šest měsíců předtím, než jsem začal fotografovat. Musel jsem si také opatřit místního prostředníka v každém městě, který mi pomohl bezpečně a s důvěrou cestovat.

Který okamžik cesty vám nejvíce utkvěl v paměti?

Bylo to v Lagosu. Kromě skutečnosti, že se mi město líbilo, mě překvapilo, že skládka odpadu byla relativně dobře organizovaná. Bez komunit na skládce odpadu, které separují různé materiály, by se toto poněkud apokalyptické město už dávno utopilo ve svém vlastním odpadu. Myslím, že mnoho z nás čte o problémech s odpadem po celém světě, avšak až při pohledu na ty správné snímky získáte skutečnou představu o rozsahu problému.

Co byste poradil fotografům?

Mou hlavní radou je zachovat si zvědavost – pokud ji ztratíte, budete mít problém nadále tvořit svěží a zajímavá díla. Myslím také, že je důležité mít nadšení pro cestování a vědět, s čím potřebujete pomoci. Měl jsem štěstí, že jsem mohl navštívit některá z nejzajímavějších měst světa, avšak nebylo by to možné, pokud by mi přitom nepomohli správní místní lidé. Podle mého názoru je to stejně důležité jako správné vybavení.

Jaké faktory ovlivnily váš výběr vybavení?

Spolehlivost – vybavení Nikon mě nikdy nezradilo. Podmínky byly docela drsné, zejména v místech s intenzivní vlhkostí, jako je Jakarta, jsem potřeboval, aby těla fotoaparátů a objektivy obstály. Musel jsem také působit diskrétně. Nenosím s sebou mnoho vybavení – obvykle dvě těla a tři objektivy. Pomohlo mi to splynout s prostředím, nemusel jsem například chodit po skládce odpadu v Lagosu a nosit hromadu profesionálně vypadajícího vybavení.

Kdo je Kadir Van Lohuizen? Kadir van Lohuizen, který sídlí v Amsterdamu, je učitel fotografování a spoluzakladatel fotografické agentury NOOR. Profesionálním fotografem je od roku 1988 a jeho práce inspiruje mnoho lidí. Kadir se ke kariéře fotografa rozhodl poté, co ve škole objevil svou vášeň k fotografování. Jeho kariéru však utvářela hlavně jeho zvědavost objevovat svět. Po celou svou kariéru je fotografem na volné noze. Fotografoval konflikty po celé Africe, nejvíce je však zřejmě známý díky svým projektům týkajícím se sedmi světových řek, těžby diamantů, Via PanAm o současné migraci v Americe a projektu „Where will we go“, který se zabýval důsledky zvedání hladiny moře na člověka. Kadir pokračuje ve spolupráci s agenturou NOOR a v rizikových oblastech dokumentuje prostřednictvím svých fotografií globální problémy. Obdržel velký počet ocenění, včetně ceny World Press Photo, Visa d’Or za svou práci v Čadu a v roce 2004 obdržel prestižní cenu Dutch Dick Scherpenzeel Prize za nejlepší reportáž týkající se rozvojového světa. Dvakrát byl porotcem v soutěži World Press Photo Contest, je členem komise World Press Photo Advisory Board a vydal čtyři knihy fotografií. Ve své roli evropského ambasadora značky Nikon Kadir představí svůj individuální styl, technický přístup a pracovní etiku, které druhé povzbudí k tomu, aby posunuli své vlastní hranice v oblasti fotografie.