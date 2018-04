Chystáte se na dlouhý let a přemýšlíte, co vlastně budete v letadle potřebovat, ale zároveň se nechcete do kabiny vláčet s obřím zavazadlem? Tady je pár tipů na nejrůznější vychytávky, bez kterých se sice obejdete, ale na druhou stranu vám mohou velmi zpříjemnit cestu.

Pohodlné oblečení a vhodné boty jsou základ

Jestliže vás čeká delší let, rozhodně zapomeňte na stylové, ale nepohodlné oblečení. Pokuste se vybrat z vašeho šatníku kousky, které vám nebudou bránit v nerušeném spánku. O botách platí to samé, čím pohodlnější, tím lepší.

Rozhodně nezapomeňte na teplejší ponožky, zvláště na to myslete před nočním letem. V noci je totiž kabina klimatizovaná ještě více než přes den. Pokud patříte mezi ty, kterým vadí chlad, vezměte si s sebou do kabiny větší šátek nebo menší skladnou deku. Je sice pravda, že v rámci dálkových letů by měly být k dispozici, pokud ale letíte s nízkonákladovou společností, člověk nikdy neví.

Malá balení stačí

Ano, obecné pravilo, že do kabiny letadla si nesmíte brát tekutiny, platí. Jenže ne absolutně. Lahvičky o maximálním obsahu 100 mililitrů si bez problému vezmete s sebou, celkově ale nesmíte přesáhnout jeden litr. Všechny lahvičky musíte ještě před bezpečnostní kontrolou uložit do uzavíratelného igelitového sáčku, který ale zpravidla seženete i na letišti.

Takto malá balení dnes seženete kdekoli, mají je v téměř každé drogérii. Hodit se vám bude například dezinfekční gel, nosní případně oční kapky nebo krém na ruce, v kabině je totiž velmi suchý vzduch a hydratace se vám určitě bude hodit a to zvláště během dlouhé cesty. Určitě nezapomeňte na hygienické potřeby. Za kartáček, pastu, malý funkční ručník a vlhčené ubrousky budete po probuzení vděční.

Nezapomeňte na zábavu a klidný spánek

I když poletíte přes noc, raději počítejte s variantou, že neusnete a před vámi tak bude několik dlouhých hodin. Do kabiny si nezapomeňte vzít něco, čím se zabavíte. Papírová knížka je sice klasika, pokud ale šetříte každý gram a centimetr, popřemýšlejte nad její elektronickou nebo audio variantou.

Spánek vám cestu zaručeně zkrátí, je ale důležité na něj myslet ještě před odletem. Pokud vám vadí světlo, pořiďte si masku na spaní, jestli jste náchylní na hluk, nepochybně vám pomohou špunty do uší, které seženete v každé lékárně. Můžete si také vzít nafukovací polštářek, díky němuž vás po probuzení nebude bolet za krkem.

Zabalte i kufr

Nezáleží ani tak na tom, jestli máte pevný kufr nebo látkovou krosnu, před odbavením je dobré zavazadla obalit něčím, co je ochrání před poškrabáním, špínou nebo nechtěnou návštěvou. Na letištích vám s tím určitě pomohou, ale doma to zvládnete také, stačí si koupit dostatečné množství potravinářské folie. Na samotnou fólii pak můžete nalepit samolepku nebo ji jednoduše podepsat, po přistání vám to usnadní hledání, určitě jste totiž nebyli jediní, kdo si nechal svůj kufřík zabalit.