Generál Pavel: V případě bezpečnostní krize se nám bude hodit každý energetický zdroj

Když připojíme spotřebič do zásuvky, za normálních okolností automaticky předpokládáme, že do něj poteče elektřina a moc nás nezajímá, odkud se vezme – jestli z německých větrníků nebo českého uhlí. Nastane-li však v Evropě či její části energetická, bezpečnostní či geopolitická krize, najednou to neplatí. To, co jsme považovali za samozřejmost, se náhle stane luxusem a na koncepční řešení situace není čas.

„Uvažujeme-li v rámci dalšího rozvoje energetické báze v České republice o případném uzavírání některých zdrojů, měli bychom mít stále na paměti, že v případě krize se energetická potřeba všech našich partnerů bude orientovat především na domácí spotřebu,“ řekl v úvodu druhého bloku bezpečnostní konference generál Petr Pavel.

Jeho slova potvrzují například události ze začátku loňského roku, kdy silné mrazy, zvýšená poptávka po energii a také technické problémy v distribučním systému vyvolaly energetickou krizi na Balkáně. Bulharsko zaregistrovalo největší spotřebu elektřiny za posledních 20 let a bylo nuceno požádat o nouzovou dodávku od sousedního Rumunska. To ale žádosti nevyhovělo, protože se samo pohybovalo na hranici svých možností.

„V případě krize bude distribuce energie zřejmě řešena na základě priorit a pak každý energetický zdroj, který budeme mít k dispozici, se bude hodit. I v tomto ohledu je třeba mít na paměti bezpečnostní kritéria a situaci v České republice, která je závislá na energetických zdrojích,“ dodal generál Petr Pavel.

Ještě přímočařeji a důrazněji se v tomto smyslu vyjádřil Jaroslav Ungerman, ekonom a současný poradce premiéra Andreje Babiše: „Na energetiku bychom se měli dívat v evropském kontextu. Co se stane, až budeme muset odstavit všechny okolní uhelné elektrárny kvůli uhlíkové dani? A až budeme muset odstavit atomové elektrárny? Z čeho bude Evropa vyrábět elektřinu? Rakušané nám dnes říkají, že jsou soběstační. Ale to přece není pravda! Odkud Rakousko bere 1000 megawatt? Z Dukovan! Sice obchodně je to z Norska, ale ve skutečnosti je ta elektřina vyrobena v Dukovanech.“

„Energetika je v kontextu národní bezpečnosti velmi závažným tématem, které však přesahuje horizont volebního období, a proto mu většina vlád včetně té současné zatím nevěnovala náležitou pozornost. Problematice se hodláme určitě věnovat alespoň v hospodářském výboru,“ sdělil poslanec a člen hospodářského výboru Vojtěch Munzar.

Panelová diskuze na konferenci zahrnovala i další klíčové aspekty ekonomické bezpečnosti. Zástupci SŽDC, Českých drah, Energetického regulačního úřadu a Svazu průmyslu a dopravy hovořili o zásobách vody, zemědělské produkci, Brexitu i kybernetických hrozbách.

Z širokého spektra témat vypíchla europoslankyně Dita Charanzová jako zásadní technologické výzvy do budoucna: „Bude se nám dařit tak dobře, jak dobře budeme připraveni na to, co nás čeká. A to je Společnost 4.0 a transformace, která probíhá napříč všemi obory. Budeme na to připraveni z hlediska pracovní síly a nové generace, která v současnosti studuje? To jsou velké otázky, které mohou zamíchat naším postojem Čechů nejen ke globalizaci, ale i k setrvání v rámci Evropské unie.“