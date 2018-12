Křetínského EPH jde na francouzský trh s elektřinou. Od Uniperu má exkluzivitu na jednání o koupi

"Případný vstup na francouzský trh s elektřinou, který je klíčovým trhem v Evropě, je pro nás velkou příležitostí," uvedl Jan Špringl, místopředseda představenstva společnosti EPH a dceřiné firmy EP Power Europe. "Dlouhodobě usilujeme o posílení naší přítomnost na trhu výroby elektřiny v Evropě. Zajistit spolehlivé a cenově konkurenceschopné dodávky elektřiny evropským občanům a průmyslu, prostřednictvím naší vyvážené a diverzifikované flotily výrobních zdrojů, považujeme za naše poslání," dodal.

Uniper je podle Špringla v nelehké situaci. Dvě uhelné elektrárny, které jsou základem společnosti, mají z rozhodnutí francouzské vlády omezenou perspektivu. Jejich uzavření bude vyžadovat reorganizaci a novou firemní strategii. "Jsme si vědomi sociálních aspektů případného uzavření provozu uhelných elektráren. EPH plně chápe význam role, kterou jako potenciální nový vlastník může sehrát v tomto procesu. Věříme, že jsme pro tuto roli ideální a jsme přesvědčeni, že budeme schopni nabídnout společnosti a zaměstnancům novou perspektivu, zejména s ohledem na průmyslové lokality Gardanne a Saint-Avold," dodává Špringl.

EP Power Europe také uzavřela partnerství se společností Total, které může vyústit v převod dvojice plynových elektráren, na které by negativně dopadlo případné uzavření uhelných elektráren. "Jsme přesvědčeni, že jejich konkurenceschopnost a strategická hodnota by se zvýšila jejich přičleněním do většího portfolia, které provozuje společnost Total," uzavřel Jan Špringl.

INFO.CZ je součástí vydavatelství Czech News Center, které je jednou z mediálních aktivit Daniela Křetínského.