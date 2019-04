Křetínského EPH kupuje další elektrárny v Británii, mimo jiné největší na Irském ostrově | info.cz

Obě elektrárny v současnosti patří společnosti AES Corporation a kupujícím je společnost EP UK Investments, která je kontrolována firmou EP Power Europe (EPPE). Ta je přitom dceřinou společností Energetického a průmyslového holdingu (EPH).

„Akvizici portfolia AES považujeme za významný krok v realizaci naší strategie zvyšování výrobní kapacity na vybraných evropských trzích. Tyto elektrárny mají pro Severní Irsko strategický význam. Tato potenciální akvizice dokonale zapadá do strategie EPH, jejímž cílem je rozšířit své působení v evropském sektoru výroby elektřiny. To vše je v souladu s naším posláním poskytovat spolehlivé a konkurenceschopné dodávky energie evropským občanům a průmyslu, a to díky naší vyvážené a různorodé výrobní flotile,” uvedl Jan Špringl, místopředseda představenstva společnosti EPPE.

Prodej elektráren ještě musí schválit Evropská komise. EPH očekává, že se tak stane ještě v létě letošního roku.