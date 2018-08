Nord Stream 2 jako bezpečnostní hrozba? Plynovod by mohl kvůli obavám Dánů vést jinudy

Konsorcium, které staví plynovod Nord Stream 2, požádalo Dánsko o povolení alternativní trasy Baltským mořem, jež by se vyhnula dánským teritoriálním vodám. Plynovodem má proudit ruský zemní plyn Baltským mořem do Německa, Dánsko se ale stále nerozhodlo, zda projekt povolí. Parlament by mohl schválit zákon, který by umožnil vetovat projekt v dánských teritoriálních vodách kvůli obavám o bezpečnost, uvedla agentura Reuters.