Obce, které nechtějí výjimku pro elektrárnu Chvaletice, opsaly do písmene stanovisko aktivistů | info.cz

Už za měsíc bychom se mohli dozvědět, zda elektrárna 7EC ve Chvaleticích dostane výjimku z nových evropských emisních limitů. Půjde o první řízení k výjimce, o níž by mělo žádat několik českých uhelných elektráren a tepláren, pro něž by investice do splnění těchto limitů byla neúměrně vysoká oproti předpokládanému zlepšení kvality ovzduší.