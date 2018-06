Pražská teplárenská letos plánuje investovat 750 milionů. Peníze půjdou především na obnovu potrubí

Pražská teplárenská plánuje letos podobně jako v loňském roce investovat zhruba 750 milionů korun. Z toho 650 milionů korun půjde do obnov potrubí, oprav a údržby a kolem 100 milionů korun jako investice do nových technologií a do nových připojení na centrální zdroj tepla.