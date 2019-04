Proč Tykač doprovází Zemana v Číně? Hledá zelené energie pro svoje elektrárny | info.cz

Členem podnikatelské delegace, s níž odletěl do Číny je i podnikatel Pavel Tykač, kterému patří mimo jiné energetická skupina Sev.en Energy. Jeden z nejbohatších mužů Česka se podobných akcí běžně neúčastní, ale tentokrát jej do Číny přivedl nákup poloviny energetické společnosti Intergen, kterou vlastní spolu s čínskými energetickými společnostmi China Huaneng Group a Guangdong Energy Group. Obě čínské skupiny přitom vlastní stovky elektráren.

S Tykačem je v Číně i šéf jeho Sev.en Energy Luboš Pavlas. Na starosti má mimo jiné dva hnědouhelné doly a čtyři elektrárenské bloky. „To nejmodernější, co můžete dnes v energetice vidět, vyvíjejí právě Číňané. Chceme se s těmito novými postupy seznámit a zvážit možnosti jejich využití,“ říká Pavlas. Číňané například využívají v některých elektrárnách takzvaný systém elektrostatických filtrů, které zásadně omezují emise. Podle Pavlase by právě tento systém mohla Tykačova firma využít při takzvané ekologizaci elektrárny ve Chvaleticích.

„Velmi nás zajímají také novinky v ukládání elektrické energie či zachycování a přepracování oxidu uhličitého. To jsou cesty do budoucnosti,“ dodává Pavlas s tím, že se zástupci Sev.en Energy budou zajímat i o čínské projekty velkokapacitních energetických úložišť, tedy v podstatě obrovských baterií. Součástí nákupu části společnosti InterGen je totiž i plánované 175 MW energetické úložiště v britském Spaldingu. To má být přitom součástí moderní plynové elektrárny o výkonu 300 MW.