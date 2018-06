Shoda na zvýšení podílu OZE je úspěchem ambicióznějších států, ČR má potenciál v biomase, říkají ekologové

Dnešní shoda vyjednavačů, podle které by podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) na výrobě elektřiny v Evropské unii měl v roce 2030 činit 32 procent, je podle tuzemských ekologických organizací úspěchem ambicióznějších států.

Ekologové připomínají, že výsledek je kompromisem mezi původním návrhem Evropské komise, která navrhovala podíl 27 procent, a návrhem Evropského parlamentu, který chtěl podíl OZE ve výši 35 procent.

„Výsledný cíl na úrovni 32 procent lze označit za úspěch, a to i přesto, že neprošel ambicióznější návrh Evropského parlamentu. Technologický vývoj a s ním spojené změny v energetice totiž ukazují, že nezadržitelný rozvoj obnovitelných zdrojů v Evropě může nakonec politické cíle ještě překonat,“ uvedl dnes energetický expert Hnutí Duha Karel Polanecký.

Nad nově domluveným evropským cílem pro OZE jsou podle něj dnes pouze Švédsko, Finsko a Lotyšsko. „Česká republika má potenciál rozvoje především v biomase pěstované na zemědělské půdě, větrných elektrárnách a fotovoltaice. Když se podaří snížit spotřebu, bude stačit k naplnění cíle menší produkce obnovitelných zdrojů,“ dodal.

Jan Freidinger z Greenpeace ČR zkritizoval postoj tuzemských zástupců při dohodě. "Česko při jednáních bohužel sehrálo tradičně negativní roli. Přes programové prohlášení vlády a předvolební sliby většiny politických stran o podpoře malých OZE instalací, prosazovalo Česko nejnižší 27procentní podíl OZE do roku 2030. Suchu, umírání lesů a změnám klimatu navzdory," dodal.

Zcela rozdílný pohled má naopak viceprezident Svazu průmyslu a obchodu a generální ředitel energetické společnosti ČEZ Daniel Beneš. Na svém twitteru dnes uvedl, že přijatý návrh znamená, že výrobu elektřiny z OZE ve výši asi 20 terawatthodin, se kterou tuzemská Aktualizovaná státní energetická koncepce (ASEK) počítá až v roce 2040, by Česko mělo mít už o deset let dříve. "Dopad na české hospodářství (v takovém případě bude) asi 1000 miliard korun do roku 2030, tedy asi 1,5 procenta HDP ročně," dodal.

Podle původního návrhu Evropské komise měl podíl obnovitelných zdrojů na energetickém mixu v roce 2030 činit 27 procent, což je kompromis členských států. Některé z nich se zdráhají podporovat příliš vysoké cíle, protože jejich energetika je stále značně závislá na uhlí a plynu. Podle britské nevládní organizace Sandbag se v roce 2017 podílely větrné, solární a biomasové zdroje na výrobě elektřiny v EU 20,9 procenta.