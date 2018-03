ANALÝZA: Kolem Erdogana po špičkách. Evropu čeká těžké jednání, je v pozici slabšího

Evropská unie má s Tureckem dlouhý seznam sporů od omezování pohybu italských lodí u Kypru, spory s Řeckem až po porušování lidských práv v zemi. Turečtí politici zase mají dlouhý seznam svých výtek vůči Evropské unii, která podle nich s Ankarou nejedná fér o jejím vstupu do EU, chová se jako kdysi nacisté a podporuje terorismus. Vyčistit vzduch má pondělní summit tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana se šéfem Evropské komise Jeanem-Clauem Junckerem a evropským prezidentem Donaldem Tuskem v bulharské Varně.

O něčem ale bez výsledku?

Jenže s největší pravděpodobností se ve Varně nevyřeší skoro nic. Evropané dají Turecku další sliby a hlavně další peníze. Erdogan pak Evropany urazí, jeho okolí bude chvíli vyhrožovat, že pošle do Evropy hromadu uprchlíků. Pak se Turci uklidní a dostanou od unie další peníze. Že to takhle dopadne naznačuje i vyjádření bulharského premiéra Bojko Borisova, jehož země nyní předsedá Evropské unii a který proto summit organizuje. Bojkov oznámil šéfům ostatních zemí Evropské unie, že nečekává vyřešení žádného z turecko-unijních problémů a že summit bude „krušná zkušenost,“ uvádí server Al-Monitor.

S měkkým postojem EU vůči Turecku nejsou spokojeny Řecko a Kypr. Na čtvrtečním summitu v Bruselu se jich zastaly i ostatní země Evropské unie. Ve společném prohlášení odsoudily postup Turecka, které zadrželo dva řecké vojáky, nerespektuje kyperská práva na průzkum jeho nalezišť ropy a plynu a vězní unijní občany. Řecko a Kypr do jisté míry podporuje Německo a zřejmě Itálie. Zejména Berlín dlouhodobě kritizuje čistky, které v Turecku proběhly po neúspěšném předloňském pokusu o vojenský puč. Obvinění ze spolupráce s pučisty nemají záruku spravedlivého procesu a turecké úřady na základě obvinění ze spolupráce s pučisty či dalšími teroristy zatkly i čtyři německé občany. Italské firmy se zase podílely na průzkumu nalezišť ropy a plynu v okolí Kypru a turecké válečné lodě tam vytlačily z kyperských vod italskou průzkumnou loď. Turci tvrdí, že na využití podmořských nalezišť surovin u ostrova se musí kromě Řeků žijících na Kypru podílet také kyperští Turci. Ti na ostrově vytvořili za pomoci turecké armády Severokyperskou tureckou republiku, kterou uznává pouze Turecko.

Migranti jako kladivo na Evropu

Nikdo včetně Řecka si ale nepřeje na Turecko tlačit příliš tvrdě kvůli obavám z další vlny uprchlíků směřující do Evropy. Turecko totiž uzavřelo v březnu 2016 s Evropskou unií smlouvu o zadržování uprchlíků na svém území tak, aby nepokračovali ve své cestě do Evropy. Běženci do té doby většinou pluli po moři do Řecka a odtud postupovali dál do středu kontinentu, hlavně do Německa. V roce 2015 touto cestou prošlo přes 800 tisíc uprchlíků. Po uzavření smlouvy s Tureckem klesl tento počet na zhruba 15 tisíc za první rok. Dohoda tak podle unijních představitelů funguje a nikdo ji nechce změnit. Šéfka oddělení pro migraci Evropské komise Paraskevi Michouová například před pár dni poděkovala tureckým úřadům za bezvadnou spolupráci s Evropskou unií.

Turkům za zadržování migrantů Evropská unie slíbila až šest miliard. Erdogan si ale stěžuje, že zatím Turecko dostalo jen 850 milionů euro a zbytek si chce nechat potvrdit podle agentury Reuters právě na summitu ve Varně. Podle listu Financial Times už Evropská komise rozhodla o uvolnění peněz a potvrdí to ve Varně Erdoganovi. Erdogan bude ale požadovat i splnění dalších slibů plynoucích z dohody o omezení migrace jako je zrušení vízové povinnosti pro Turky cestující do unie a urychlení jednání o vstupu Turecka do Evropské unie. Evropané ale napřed požadují změnu tureckých zákonů, které omezují v zemi svobodu slova. Ankara to odmítá s tím, že takové zákony jsou nutné kvůli boji proti terorismu.

Turečtí představitelé Evropanům opakovaně vyhrožují, že opět otevřenou uprchlíkům své hranice nebo že je dokonce posadí do autobusů a pošlou do Evropy. V Turecku žije okolo 3,5 milionu uprchlíků. Že by je Turci poslali do Evropy ale není příliš pravděpodobné. Erdogan si uvědomuje, že musí udržet ekonomické styky mezi svou zemí a unií a nechce riskovat případné evropské sankce. Obchod se zeměmi Evropské unie tvoří 48 procent tureckého vývozu a 38 procent tamního dovozu a neexistuje za něj náhrada. Přestože Erdogan obviňuje Evropany z podpory terorismu v Turecku a Německo z chování podobného nacismu, přeje si rozšíření bezcelního obchodu s Evropou a speciálně s Německem.

Bezvízový styk s unií není pro Erdogana klíčový. A pokud jde o vstup Turecka do EU, není jasné, jestli tam vůbec Ankara a hlavně Erdogan chce. Erdogan se několikrát vyjádřil, že Turecko Evropskou unii nepotřebuje. Syrské uprchlíky by turecký prezident nejraději odsunul do Sýrie. Momentálně Turecko dokončuje dobytí kurdské enklávy Afrín na severu Sýrie a zřejmě bude pokračovat v dobývání dalších syrských území držených Kurdy. Navzdory kritice svých spojenců včetně vysoké komisařky EU pro zahraniční politiku Frederici Mogheriniové.