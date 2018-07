ANALÝZA: Španělsko jako nová země zaslíbená migrantů. Zafungovala tvrdá italská politika?

Ač se to nemusí na první pohled zdát, díky kontroverzní dohodě uzavřené začátkem loňského roku mezi Itálií a Libyí se podařilo výrazným způsobem omezit počet lodí s migranty připlouvajících k italským břehům. Ujednání, které podporuje i Evropská unie, se však stává terčem silné kritiky humanitárních organizací, které upozorňují na otřesné podmínky v libyjských detenčních centrech a dohodu označují nejen za nehumánní, ale také protiprávní. Zatímco se ale podařilo počty migrantů přicházejících do Itálie snížit, střediska v Libyi praskají ve švech a namísto Itálie nyní pociťuje největší zátěž Španělsko.

„Zásluhu“ na migrační dohodě, kterou podepsala italská vláda s Tripolisem, má bývalý ministr vnitra Marco Minniti. Tomu se podařilo vyjednat spolupráci nejen s mezinárodně uznávanou vládou v Tripolisu, ale i libyjskými kmeny, které mezi sebou svádějí tvrdé boje o moc. Po svržení Muammara Kaddáfího v roce 2011 se totiž země octila v rozkladu a zejména jih rozlehlé země dodnes kontrole vlády uniká.

Pilířem dohody, díky kterému se podařilo migraci do Itálie omezit, se stala především podpora libyjské pobřežní stráže. Výměnou za nové lodě, výcvik a další pomoc, kterou dostává od Itálie i Evropské unie, má libyjská stráž plnit jediný úkol – „zastavit příliv nelegálních migrantů do Evropy“. Libye tak od minulého roku začala ve svých vodách zachycovat víc migrantů a vracet je zpět na africkou půdu.

Jak ukazují data Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), cíl dohody se částečně skutečně daří naplňovat. Zatímco v roce 2016 připlulo do Itálie celkem 181 436 migrantů, následující rok už to bylo o 62 tisíc míň a nejvyšší pokles Itálie zaznamenává letos – od počátku roku do 15. července k italským břehům připlulo 17 827 lidí. Humanitární organizace však dohodu uzavřenou mezi Itálií a Libyí za podpory EU dlouhodobě kritizují.

„Před rokem uzavřela italská vláda, podporovaná svými evropskými partnery, pofiderní dohodu s libyjskou vládou. Následkem jsou tisíce lidí uvězněny v mizérii. Lidé jsou nuceni snášet mučení, svévolné zadržování, vydírání a příšerné podmínky v detenčních střediscích vedených libyjskou vládou,“ uvedla letos v únoru – tedy rok od podpisu dohody, ředitelka Kanceláře evropských institucí Amnesty International Iverna McGowanová.

Žalobu na italsko-libyjskou spolupráci v oblasti migrace navíc letos na jaře poslala k Evropskému soudu pro lidská práva britská nevládní organizace GLAN, která argumentuje tím, že lidi zadržené ve Středozemním moři, kteří jsou posláni zpět do Libye, čeká nelidské zacházení včetně bití, znásilňovaní, hladovění i zotročování.

Migranti si jsou situace, která je čeká v libyjských detenčních centrech, přitom velmi dobře vědomi. Jejich zoufalství pro INFO.CZ popsal David Beversluis z Lékařů bez hranic, který byl členem posádky lodě Aquarius s 630 lidmi na palubě, které italské úřady odmítly vplout do svých přístavů.

Infografika - uprchlíci ve světěautor: Info.cz

„Neuvěřitelný moment nastal, když nás odmítla Itálie. Situace byla těžká nejen pro nás, ale hlavně pro migranty na palubě. Někteří začali panikařit a ptali se, jak se dostanou zpátky do Libye. Jeden chtěl dokonce skočit z lodi. Po hodinách čekání se z lodního hlášení ozvalo, že nás přijme Valencie. Všichni začali tančit a jásat,“ řekl pro INFO.CZ lékař. Jeho svědectví dokazuje, jak špatná situace v libyjských detenčních centrech je.

Jak navíc ve středu upozornila IOM, libyjská migrační střediska v současnosti praskají ve švech. Počet lidí zadržených libyjskou pobřežní stráží totiž podle organizace narůstá. Jak podle britského deníku The Guardian říká šéf mise IOM v Libyi Othman Belbeisi, pašerácké sítě jsou „stále organizovanější a silnější“ a „méně lidí přicházejících do Evropy neznamená, že je migrantů méně“ – naopak. Lidé však zůstávají uvízlí v nestabilní Libyi. Počet migrantů na libyjském území tak dramaticky narostl – v současnosti to je asi 662 tisíc.

Organizace navíc upozorňují na to, že stoupá počet migrantů, kteří se na nebezpečné cestě do Evropy ve Středozemním moři utopili – od počátku roku moře pohřbilo přes 1400 migrantů. „Evropskou unií podporovaná libyjská pobřežní stráž letos odchytila přibližně deset tisíc lidí, které pak odvedla do detenčních center v Libyi. A to bez ohledu na to, jaký dopad to mělo na jejich životy a zdravotní stav. Přenesení veškeré zodpovědnosti za pátrací a záchranné operace ve Středozemním moři na libyjskou pobřežní stráž povede jen k dalším úmrtím,“ tvrdí organizace Lékaři bez hranic.

A zatímco do Itálie v čele s novou vládou, která chce proti migraci z Afriky zakročit ještě tvrději než předchozí kabinet, připlouvá lidí postupně méně, migrační zátěž se postupně přesouvá do Španělska – tam jen během posledního půlroku přišlo přes 20 tisíc lidí, za celý loňský rok to přitom bylo 28 707. Dalším důkazem jsou pak čísla IOM z minulého týdne – zatímco do Itálie připlulo od 9. do 15. července celkem 894 lidí, Španělsko zaznamenalo příchod celkem 1721 nových migrantů.