Babiš: Nechci dvojí kvalitu potravin! | info.cz

A světe div se, samozřejmě že je lepší než ta u nás, i když může být v klidně i levnější. Tohle je to téma, které chci konečně vyřešit.

Slíbili jsme, že dotáhneme do konce boj proti dvojí kvalitě potravin v EU a z toho neustoupíme. Západoevropské státy nás rády poučují, třeba o solidaritě, ale jejich firmy pořád rozdělují evropské občany na ty lepší a horší. A co je skandální, jejich politici nad nimi drží ochrannou ruku. Hádejte, kam zařadili nás? No jistě, jsme přeci Východ. U mě pak neobstojí ani jejich výmluvy na různou „chuť“ a „zvyky“ v jednotlivých zemích.

Dvojí kvalitu potravin řešila i naše eurokomisařka Věra Jourová, která se upřímně snažila tuhle pro nás ponižující praxi zakázat. Loni navrhla směrnici v přísné verzi. Ta považovala rozdílné složení zboží stejné značky prostě za neférovou obchodní praktiku.

Insider podcast: V mé práci mi někdy více škodí eurohujeři než odpůrci EU, říká Radek Špicar

Jenže proti ní se postavily velké evropské státy. Lobby byla silná a komisařka Jourová se rozhodla jít na kompromis. Nechtěla tu bitvu úplně ztratit.

To, co nakonec prošlo, zakazuje dvojí kvalitu potravin. Rozdíly jsou možné jen, pokud jsou objektivní a obhajitelné. Inspekce to jinak musí přísně trestat. Neměly by se brát v potaz výmluvy na nějaké národní chuťové preference. Spotřebitel navíc bude mít nově informace o tom, zda se produkt vyrábí s odlišným složením a proč. Není to tedy legalizace dvojí kvality, jak někteří tvrdí. To je lež.

Přesto mi to nestačí.

CNN objevuje Česko. Za klenoty označila hned několik tuzemských měst

A je mi jedno, jaký za tím je a není lobbing. Za svůj reverse chargé jsem bojoval přes čtyři roky a tohle vyválčím taky. Bez kompromisů a úlev. Jak? Budu dál tlačit na ostatní premiéry, že to je pro nás naprosto nepřijatelné, protože nejsme žádní občané druhé a levnější kategorie. Ohlídám si, aby tohle téma dál řešila nová Evropská komise i Evropský parlament. A budu na tom pracovat i doma. Sejdu se s příslušnými prodejci a požádám je, aby zboží od výrobců, kteří dvojí kvalitu připouštějí, prostě nepouštěli na náš trh.

Chci, abyste to v našich obchodech pocítili co nejdřív. Prodej šuntu v České republice, který se tváří stejně jako kvalitní výrobky na „Západě“, prostě musí skončit. I Češi si přece zaslouží stejně kvalitní zboží jako Francouzi, Němci nebo Rakušané.

Autor je předseda vlády ČR