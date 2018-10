Babiš už nechce posilovat ostrahu hranic. Migrantů přicházejících do Evropy ubývá

Evropská pohraniční a pobřežní stráž (dříve Frontex) nepotřebuje další peníze a ani více lidí, její kapacity jsou dostačující. Důvodem je to, že do Evropy přichází stále méně migrantů. Finance by Evropa měla investovat jinam, zejména do spolupráce se severoafrickými zeměmi, které mají větší šanci proudy migrantů zastavit. Novinářům na summitu EU, který se koná v Bruselu, to zopakoval český premiér Andrej Babiš (ANO). Tento argument podle Babiše přesvědčil i další lídry a rozpočtu Frontexu se bude dále jednat.

Jak už dopoledne při příjezdu do budovy, kde se koná pravidelný říjnový summit evropských prezidentů a premiérů, řekl rakouský kancléř Sebastian Kurz, počty příchozích migrantů do Evropy se oproti říjnu 2015 výrazně snížily – zhruba o 95 %. Český premiér Andrej Babiš proto nevidí důvod, aby se z příštího rozpočtu EU posílily kapacity evropské pobřežní a pohraniční stráže (dříve Frontex).

Evropská komise nedávno přišla s návrhem, aby stráž do budoucna ke stávajícím 1500 zaměstnancům nabrala dalších 10 tisíc lidí. Z unijního rozpočtu by tím ukrojila o dalších 10 miliard eur (255 miliard korun) více. Podle Babiše je to však za stávající situace zbytečné a mnohem větší smysl by dávalo, pokud by se prostředky využily v jiných oblastech. Tím je pomoc severoafrickým zemím, přes které v současné době do Evropy proudí nejvíce migrantů.

Český premiér po skončení jednání s ostatními lídry EU novinářům sdělil, že se mu pro myšlenku podařilo získat některé z nich. Konkrétně jmenoval italského premiéra Giuseppe Conteho a bulharského ministerského předsedu Borise Bojkova. „Jsem velice rád, že italský premiér mě podpořil v tom, že je potřeba se podívat na rozpočet Frontexu. Sám deklaroval, stejně jako bulharský premiér, že oni mají kapacity a že možná část těch peněz bychom mohli použít pro podporu zastavení migrace ve státech severní Afriky,“ řekl Babiš. Jinými slovy to znamená, že jak Itálie, tak Bulharsko zvládají chránit vnější hranici EU svými silami a nepotřebují k tomu zaměstnance Frontexu.

INFOGRAFIKA DNE: Migrace do EU v prvním pololetí roku 2018autor: INFO.CZ

Summit EU se ve svých závěrech shodl na tom, že instituce EU by se na Frontex měly podívat a návrhy Komise zvážit. „K Frontexu se ještě budeme vracet,“ řekl také český premiér, který nepovažuje rozpočet agentury za uzavřenou věc.

Plán Komise na posílení evropské pobřežní a pohraniční stráže Babiš kritizoval už v minulosti a spolu s ním i další země visegrádské čtyřky, a to i přesto, že tyto státy dlouhodobě volají po lepší ochraně vnějších hranic EU. V4 zpočátku tvrdila, že by bylo smysluplnější posílat peníze přímo do těch států, které trpí náporem přicházejících migrantů – tedy do Itálie a Řecka nebo na Maltu. Zmíněné země ale mají už dnes problém prostředky určené na ochranu hranic a boj s migrací utratit.