Babišovy návrhy na řešení migrace jsou psány od stolu, ČR za odmítání běženců zaplatí, říká expert

Pozvánka italského premiéra na setkání v Římě Babišovi dorazila v červenci jako reakce na jeho ostré odmítnutí žádost o pomoc s přerozdělením 450 migrantů zachráněných ve Středozemním moři. Zatímco pět evropských zemí tehdy Itálii nabídlo pomocnou ruku, Babiš Contemu vzkázal, že „takový přístup je cesta do pekel“. Dopis s pozvánkou přišel jen pár dní poté.

Český premiér měl ale dopředu jasno, s čím do Říma pojede. „On mě nepřesvědčí, ale já se budu snažit přesvědčit jeho,“ řekl novinářům koncem července na otázku, zda by po setkání s Contem mohl změnit názor. Včera pak českou pozici italskému protějšku zopakoval – Česko z Itálie nepřevezme jediného migranta, sdělil Contemu Babiš. Novinářům pak řekl, že italský předseda vlády jeho pozici „chápe“.

To je podle odborníka na migraci z Asociace pro mezinárodní otázky Tomáše Jungwirtha do určité míry pravda – oba premiéři totiž skutečně chápou, že je jejich pozice v některých ohledech nesmiřitelná. Babiš však veškerá očekávání poslal k ledu už dopředu, když se nechal slyšet, že žádnou dohodu s italským premiérem nečeká.

„Ta debata je bohužel čistě symbolická – Itálie má zájem na tom, aby Česko přijalo alespoň jednoho žadatele o azyl, Česko naopak trvá na tom, že nepřijme ani jednoho. Taková diskuse nás tedy neposouvá k reálným politickým východiskům, z čehož usuzuji, že šlo spíše o vyjasňovací setkání a žádné výsledky se z něj čekat nedají,“ říká Jungwirth pro INFO.CZ.

INFOGRAFIKA DNE: Migrace do EU v prvním pololetí roku 2018autor: INFO.CZ

Český premiér přitom italskému protějšku nabídl vlastní pohled na řešení situace ve Středozemním moři. Jihoevropské země jako Itálie, Řecko nebo Španělsko, kam připlouvají migranti především z Afriky, by měly získat finanční podporu a pomoc by měla putovat i do zemí Afriky, odkud migranti pocházejí nebo vyrážejí na vratkých lodích směrem k evropským břehům. To je však velmi zjednodušující pohled, který neodpovídá skutečné situaci ve Středozemí ani mezinárodnímu právu.

„Přístup k zabezpečování vnější hranice Evropské unie je samozřejmě prioritou nejen pro českou vládu, ale i další země. Nicméně některé návrhy, které premiér Babiš prezentuje, vznikají takzvaně od stolu. Itálii, Řecku nebo Španělsku vzkazuje, že nemají přijmout žádnou loď. To má ale své limity, přestože máme v Itálii protiimigrační vládu, která proti neregulérní migraci podniká velmi tvrdé kroky,“ říká Jungwirth.

„Ty limity se nazývají třeba námořní právo – pokud někdo zachytí na moři loď, která není vybavená a hrozí jí ztroskotání, je platným závazkem převézt ji do bezpečného přístavu a tam případně řešit žádosti o azyl jejích pasažérů. Právě to před nedávnem i italský premiér Conte zopakoval, Babišovi však chybí porozumění a vůle pochopit, jaká je vlastně situace v exponovaných státech na jižní hranici. Představuje si to tedy mnohem jednodušeji, než to ve skutečnosti je,“ dodává odborník AMO.

Odmítání migrantů vyjde Česko draho

Odmítavý postoj Česka k přijímání běženců dnes v Evropě nikoho nepřekvapí, českému obrazu v zahraničí to však zrovna neprospívá, míní expert na problematiku migrace. „Je to priorita, která nám znemožňuje prosazovat naše zájmy v jiných oblastech a navíc se nám ještě stane to, že nás nesolidární migrační politika bude stát peníze – ať už to bude vyjádřeno v konkrétní částce, nebo to budou nějaké škrty například v rámci vyjednávání nového evropského rozpočtu,“ říká Jungwirth.

Záchranářské lodě ve Středomoříautor: INFO.CZ

Odborník připomíná probíhající řízení proti Česku, Maďarsku a Polsku kvůli odmítnutí podílet se na relokaci žadatelů o azyl z Řecka a Itálie, na které se v roce 2015 dohodly státy unie. Právě řízení Evropského soudního dvora přitom může skončit tučnou pokutou. „Česká republika spolu s dalšími dvěma státy Visegrádu nadále čelí žalobě pro neplnění dočasného relokačního mechanismu a zatím jsem neviděl žádnou vůli jakýmkoliv krokem tomuto řízení zabránit, nebo udělat cokoliv pro to, aby se dalo zastavit,“ poznamenává pro INFO.CZ.

„Takže přestože Česká republika do určité míry prosadila, co nechce, protože debata o reformě Dublinu je v současné době u ledu, jsem zcela přesvědčený o tom, že jí to z dlouhodobého hlediska spíše poškodilo a navíc to pro nás bude pěkně drahé,“ komentuje dopady českého postoje vůči problémům spojených s migrací Jungwirth.

Ve hře o evropské řešení migrace však minulý týden vytáhla silnou kartu také Italie, která hrozí, že bude vetovat připravovaný rozpočet EU na léta 2021 až 2027, pokud unijní státy nevyvinou větší úsilí v přijímání migrantů na své území. „Pokud se v brzké budoucnosti kolem imigrace nic nezmění, veto bude více než jisté,“ potvrdil v pondělí na facebooku předseda strany Hnutí pěti hvězd Luigi di Maio, jehož země dlouhodobě žádá ostatní unijní státy, aby se na přijímání migrantů podílely.

„Silovou hru hraje i Itálie, to je s novou vládou poměrně zjevné. Deklaruje to, že se nebojí blokovat jednání o novém evropském rozpočtu, podobné vyjádření jsme přitom před časem slyšeli i z úst francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který říká, že pokud státy nejsou solidární v nějaké oblasti, nemůžou počítat s vysokou mírou solidarity v oblasti jiné – například v kontextu strukturálních fondů. To znamená, že Itálie v tomto hraje roli zlého policajta – roli, která je velmi konfliktní,“ komentuje Maiova slova Jungwirth s tím, že Itálie bude i nadále tlačit na to, aby ostatní unijní státy solidaritu projevily.