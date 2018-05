Bavorsko chce zdvojnásobit počet policistů na hranicích. Dostanou mobilní skenery otisků i drony

Nová policejní centrála by měla být v Pasově slavnostně otevřena 2. července. Zpočátku jí má být podřízeno 500 příslušníků zásahových jednotek, kteří jsou u hranic nasazováni už nyní. Do roku 2023 má být jejich počet ročně navyšován vždy o stovku. "Rozložíme personální posilování na příštích pět let," vysvětlil Herrmann.

Policisté, kteří budou vykonávat službu přímo na hranicích nebo v jejich blízkosti, přitom mají být vybaveni nejmodernější technikou. "Pohraniční policie dostane terénní vozidla. Hlídkové vozy budou vybaveny mobilními skenery otisků prstů a drony, které budou létat kolem hranice," uvedl ministr vlády Bavorska, které sousedí i s Českou republikou.

Skenery pro otisky prstů mají mimo jiné umožnit identifikaci osob ilegálně překračujících hranici pokud možno rovnou na místě.

Bavorská vláda už v březnu oznámila, že vybuduje vlastní pohraniční policii a azylový úřad a že ke kontrole pohraničí chce využívat i drony.