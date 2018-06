Boj s marihuanou je ztracen, řekl Hague. Konopné drogy by měly být legální

Británie by měla zvážit legalizaci konopných drog, neboť boj s ilegální marihuanou či hašišem zaplavujícími ulice britských měst je nenávratně ztracen. Uvedl to někdejší vůdce britských konzervativců a exministr zahraničí William Hague, podle něhož by legalizace měkkých drog měla pro Británii ekonomický i sociální přínos. Mluvčí premiérky Theresy Mayové dnes vzkázal, že úplná legalizace marihuany není v plánu.