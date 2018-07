Brexit bez dohody? Do dvou týdnů by vypukly občanské nepokoje, varuje šéf Amazonu

Čas na dohodu mezi Velkou Británií a Evropskou unií ohledně postbrexitového uspořádání se nebezpečně krátí. Společnou deklaraci mají obě strany představit v říjnu – na dokončení diskuzí o budoucích vztazích mezi Londýnem a Bruselem, které ještě ani pořádně nezačaly, tak zbývá už jen asi 13 týdnů. Mezitím se ve Spojeném království i centru unijních institucí stále častěji skloňuje možnost, že jednání skončí krachem a Británie opustí unii bez jakékoliv dohody. To by byl pro obě strany černý scénář a krok do nejistoty, který si ve skutečnosti nikdo nepřeje. Varuje před ním i šéf Amazonu v Británii.

O riziku, že Británie nakonec může evropský blok opustit bez jakékoliv dohody, se ve Spojeném království mluví už řadu měsíců – zatímco zastánci tzv. tvrdého brexitu riziko odchodu bez dohody hojně využívají jako vlastní vyjednávací strategii, druhý tábor naopak varuje, že by to byla pro britské i evropské podniky katastrofa.

Tuto možnost minulý týden poprvé připustila také Evropská komise, která členským zemím vzkázala, aby se připravily i na scénář, kdy „rozvodová“ smlouva neprojde ratifikačním procesem včas a Británie se tak v březnu příštího roku od unie kompletně „odstřihne“. Takovou podobu vystoupení z EU by pak odnesly nejen britské a evropské firmy, ale i lidé, kteří žijí za hranicemi.

K varování se teď důrazně připojil i světový internetový prodejce Amazon. Šéf společnosti ve Velké Británii Doug Gurr podle britského deníku The Times tvrdí, že pokud dojde na variantu „bez dohody“, vypuknou do dvou týdnů „občanské nepokoje“.

Gurr to řekl během setkání, které organizoval nový ministr pro brexit Dominic Raab – náhradník za Davida Davise, jenž začátkem měsíce rezignoval poté, co britská premiérka zveřejnila svou kompromisní představu o tom, jak by měly vztahy mezi Londýnem a Bruselem po rozvodu vypadat. Podle Davise, který se řadí mezi zastánce tvrdého brexitu, jsou představy Mayové příliš měkké a povedou jen k dalším ústupkům ze strany Velké Británie.

Ředitel britské divize amerického internetového gigantu během pátečního setkání rovněž potvrdil, že Amazon s černým scénářem ve svých krizových plánech počítá a připravuje se na něj. Jeho slova všechny přítomné šokovala, píše britský deník. Mluvčí Amazonu odmítl vyjádření svého šéfa potvrdit, zároveň jej ale nevyvrátil.

„Stejně jako kterákoliv jiná firma zvažujeme pří plánování širokou škálu scénářů tak, abychom byli připraveni i nadále poskytovat služby našim zákazníkům i malým firmám, které s Amazonem počítají – i když jsou tyto scénáře velmi nepravděpodobné,“ uvádí v prohlášení Amazon.

Před neřízeným brexitem dnes varoval nový britský ministr zahraničí Jeremy Hunt, který začátkem července nahradil tvrdého brexitéra Borise Johnsona – důvodem jeho rezignace byl stejně jako v případě Davise plán premiérky Mayové, kvůli kterému prý Británie „směřuje ke statusu kolonie“.

Hunt, který byl donedávna ministrem zdravotnictví, varoval, že odchod Británie bez dohody bude mít tvrdý dopad na ekonomiku i veřejné mínění Britů. „Mou skutečnou obavou je, že by to pozměnilo postoj britské veřejnosti vůči Evropě na celou generaci,“ uvedl během tiskové konference s šéfem německé diplomacie Heiko Maasem a dodal, že k dosažení dohody musí změnit postoj hlavně evropští vyjednavači.

Přestože se debaty kolem odchodu Británie bez dohody v posledních dnech vyhrocují, odborníci věří, že se nakonec podaří situaci vyřešit, i kdyby to znamenalo posunutí termínu brexitu. Místo 29. března 2019 by tak Londýn mohl unii opustit o rok později a obě strany by získaly pro vyjednávání víc času.

„Vyloučit se to zcela nedá, ale všichni věří v soudnost všech zúčastněných hráčů, že pokud by mělo dojít k odchodu bez jakékoliv dohody, tratili by na tom všichni. Varianta nekonsenzuálního odchodu, kdy by všechny dohody, o kterých se dnes jedná, padly pod stůl, je pro všechny nejhorší scénář. Pořád je tam ale možnost toho, že pokud by se jednání na něčem zadrhla, je možné termín prodloužit,“ řekl v březnu pro INFO.CZ analytik Asociace pro mezinárodní otázky Kryštof Kruliš.