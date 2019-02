Brexit bude české exportéry bolet. Jen letos můžou přijít o třicet miliard

Až o třicet miliard korun letos můžou přijít tuzemští exportéři, pokud Velká Británie opustí EU bez dohody. Vliv by na to ani tak nemělo oslabení exportu do ostrovního království, jako pokles hospodářství celé eurozony, na níž je Český vývoz navázaný. Uvádí to analýza ministerstva financí, na kterou upozornil deník E15.

Tvrdý brexit by tuzemskou ekonomiku výrazně zpomalil. Podle nově zveřejněné prognózy ministerstva financí, která poprvé podrobně analyzuje i scénář tvrdého brexitu, by odchod Velké Británie z Evropské unie bez dohody letos znamenal snížení růstu HDP o šest až osm desetin procentního bodu.

Vsadit si teď na brexit je čirá loterie. Mayová tápe a nikdo netuší, co bude

Pokud by Velké Británie odešla z unie s dohodou, tuzemská ekonomika by letos rostla o 2,5 procenta. Při tvrdém brexitu by zvýšila svůj objem jen o 1,7 až 1,9 procenta, odhaduje rezort.

Odchod Velké Británie bez jakékoliv dohody by znamenal, že by se Spojené království z pohledu EU stalo takzvanou třetí zemí. Tím by velmi pravděpodobně došlo k zavedení cel a dalších netarifních překážek ve vzájemném obchodě.



Čtěte pokračování článku na E15.cz >>>