Brexit po koronavirové paralýze: Mnoho řečí a optimismu, ale žádný pokrok | info.cz

Johnson podle svých slov vyzval evropské lídry, aby si „dali tygra do nádrže“, což je narážka na starou reklamu benzínové firmy Esso, a také aby do jednání vložili více „oomph“, jakéhosi „hejrup“. Michel mu na to odpověděl, že EU je zajisté ochotna jednat intenzivněji, nemíní však „kupovat zajíce v pytli“.

S napětím očekávaná videoschůze tedy nepřinesla průlom v zamrzlém jednání, ale něco přeci jen posunula – od pondělí se ví, že vyjednávání o podmínkách vztahů mezi Velkou Británií a Evropskou unií skončí silvestrem letošního roku, ať se děje, co se děje. Johnson ultimativně vyloučil jakékoli posunutí přechodného období za tuto časovou metu a EU na to přistoupila. Znamená to, že ať bude situace na konci roku vypadat jakkoli, Británie opustí jednotný vnitřní trh EU, vystoupí z celní unie a přestane se řídit evropskou legislativou. Může to být úplně bez dohody, nebo s řadou dílčích ujednání pro některé oblasti, případně na základě celkového rámce uspořádání budoucích vztahů.

Na stole je dosud třetí zmíněná varianta. Její dosažení má v popisu práce hlavní evropský vyjednavač Michel Barnier, který pravidelně informuje členské státy o průběhu jednání; ty mu také mohou upravit jeho mandát, bude-li to nutné k dosažení kompromisů. Podle zejména britského tisku je právě zde jedna z příčin současného zacyklení – země EU v čele s Francií prý nemíní slevovat ze svých představ o budoucích vztazích a jakkoli Londýnu ustupovat. „EU zatím drží mandát tak, jak byl nastaven, a nemíní ho nijak přizpůsobovat. To by mohla změnit nová dynamika jednání,“ míní nejmenovaný zdroj z unijního prostředí. První příležitostí k tomu bude páteční videosummit EU, který má výsledek pondělního jednání s Brity na programu.

Johnsonův výkop

Johnson vytáhl nové tempo jednání jako svůj hlavní trumf. Ve snaze převzít formálně iniciativu si řekl o to, aby se vyjednávací týmy nyní scházely každý týden a aby pracovaly i v letních měsících. EU na to přistoupila, ačkoli se vůbec nemluvilo o tom, který z dosavadních zádrhelů by se měl řešit a jak. Vyjednávači Michel Barnier a David Frost se tedy uvidí mnohem častěji, virtuálně a později i osobně.

Johnson po jednání britskému tisku dokonce řekl, že „nevidí důvod, proč bychom to nemohli dodělat v červenci“. Unijní protistranu jeho výrok překvapil, protože o žádném takovém rychloscénáři se nemluvilo; naopak, termíny schůzek byly rozplánovány na červenec i na srpen s tím, že hotovo musí být do října, protože bude třeba nechat do konce roku čas na ratifikaci v Británii i všech zemích sedmadvacítky.

O obsahu se tedy nejednalo. V sázce je přitom budoucí dohoda o volném obchodu mezi dvěma partnery, Británií a EU, s nesmírně provázanými a vzájemně závislými ekonomikami. Sdílené zásady ochrany hospodářské soutěže, dodržování stejných pravidel a parametrů pro oběh zboží, dohoda o kvótách na rybolov jsou jen těmi nejviditelnějšími tématy, na kterých se obě strany musí shodnout, pokud se chtějí vyhnout komplikovanému obchodu a zbytečné zátěži pro podnikatele i spotřebitele na obou stranách. Zatím se navzájem obviňují z neochoty ustupovat. „Boris Johnson řeční, ale nikterak nepřipravuje svou stranu na kompromis,“ míní zmíněný zdroj EU. „To se může jednat třeba každý den, ale pokud nepřevládne nálada pro dosažení kompromisu, nehneme se z místa.“