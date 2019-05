Brexit sráží hlavy. Mayová odchází v slzách, na obzoru je ještě větší krize | info.cz

„Žádnou změnu neočekávejte,“ prohlásila dopoledne ústy své mluvčí Evropská komise. Řeč je o brexitu a postoji Bruselu k této otázce. Evropští vyjednavači tak dali najevo, že je ani dnešní rezignace britské premiérky Theresy Mayové neobměkčí a nebudou Britům ustupovat. Velká Británie má EU opustit 31. října, na tom se nic nemění. Pořád ale není jasné, za jakých okolností se tak stane.

Premiérka Mayová se snažila dohodu, kterou uzavřela se zbytkem EU, několikrát protlačit britským parlamentem, ale pohořela a jen sbírala rány. Poslední pokus se měl odehrát tento týden. Nepomohly ani nabízené ústupky, kterými se Mayová snažila na svou stranu získat opozici. Nezbyla jiná možnost než hlasování o klíčovém zákonu odložit, což všechny navedlo k úvahám o konci Mayové.

Oznámení, že se tak stane 7. června, proto není velkým překvapením. Komentátoři zahraničních médií se shodují v tom, že britská premiérka byla politickou mrtvolou už dlouho a její setrvávání v Downing Street 10 bylo pouhým prodlužováním bezvýchodné situace. Otázkou zůstává, zda její odchod z čela Konzervativní strany situaci odblokuje.

Na obzoru ještě hlubší politická krize

Britská premiérka oznámila rezignaci na funkci lídryně konzervativců. V čele vlády zůstane do doby, než se podaří vybrat jejího nástupce. O místo v čele Konzervativní strany se aktuálně přihlásil ministr zahraničí Jeremy Hunt. Podobný krok zvažuje zákonodárce Graham Brady. Za favorita je ale už několik týdnů považovaný bývalý šéf ostrovní diplomacie a jedna z nejvýraznějších tváří kampaně za brexit Boris Johnson. Dalším jménem je bývalá ministryně ve vládě Mayové Andrea Leadsomová, která tuto středu z kabinetu odešla.

Johnson i Leadsomová mají jedno společné – na rozdíl od Mayové nepodporují stávající dohodu o podobě brexitu, kterou Londýn uzavřel s ostatními členy Evropské unie. A jak už bylo řečeno, u lídrů Evropské rady s touto představou narazí. Na obzoru je s nimi ještě hlubší krize, než ve které se země nachází nyní. Aneb Brusel s odchodem Mayové ztrácí partnera, se kterým mohl vést alespoň nějaký dialog. Její nástupce s největší pravděpodobností tak vstřícný nebude.

Objevují se proto hlasy, že Spojené království se počínaje dneškem vydalo na cestu k předčasným volbám. Po nich volá i lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn, který tvrdí, že rozdělení konzervativci nejsou schopni v Británii vládnout. „Parlament je v patové situaci a konzervativci nenabízejí žádná řešení dalších výzev, kterým čelíme,“ uvedl Corbyn. Volby by podle šéfa labouristů měly být co nejdříve. Labouristé už dříve dali najevo, že by byli i pro vypsání druhého referenda.

Spojené království mělo opustit Evropskou unii už 29. března a neučinilo tak ani v náhradním termínu 12. dubna. Pokud ani v dalších měsících neprojde rozhádaným parlamentem brexitová dohoda tak, aby se vše stihlo do nejzazšího termínu 31. října, nebo vláda nevypíše nové referendum, vypadne Británie z EU tím nejhorším možným způsobem a bez jakékoli kontroly. To by mělo velké dopady na obě strany – jak na Spojené království, tak na členské země EU včetně Česka.