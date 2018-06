Britští euroúředníci brání své platy. Někteří to řeší svatbou s cizincem, jiní pátrají po příbuzných

Mezi britskými úředníky v institucích Evropské unie panuje neklid. O práci jich po brexitu můžou přijít tisíce. Pořádně to otřese jejich mnohdy dlouho budovanými prestižními kariérami a platy. Mnozí teď proto v panice pátrají po svých předcích v jiných evropských zemích nebo se snaží získat unijní občanství jinak. Třeba sňatkem, jak zjistily Blesk Zprávy.

Anna je Britka a už šest let pracuje jako úřednice Evropského parlamentu na jednom z generálních ředitelství v Bruselu. Letos se provdala za svého přítele ze Španělska a v tuto chvíli v zaměstnání řeší možnost, že by se dočasně pracovně přemístila do Madridu na jedno z tamních pracovišť. Obě rozhodnutí přišla neplánovaně a výrazně je urychlil brexit.

„Pokud budu rok žít ve Španělsku, získám díky manželství už po roce nárok na španělské občanství. Teď doufám, že nějakou pozici v Parlamentu nebo v Komisi seženu,“ řekla Anna v rozhovoru pro Blesk Zprávy. V budoucnu by se ráda vrátila do Bruselu, protože tam evropské instituce nabízejí atraktivnější pozice. „Mám situaci trochu usnadněnou, zrovna Španělsko je v udělování občanství docela benevolentní. Ale spousta lidí je na tom mnohem hůře,“ dodala.

Pokud Anna španělské občanství nebo občanství z jiné země EU nezíská, reálně jí hrozí, že o dobře placenou kariéru v některé z institucí EU přijde. Brexit totiž nepočítá s tím, že by tisíce britských úředníků mohly v Bruselu i nadále pracovat. A podobně jako ona, se nyní Britové snaží situaci s „nechtěným“ občanství vyřešit, jak se dá.

