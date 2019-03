Britští poslanci odmítli neřízený brexit. Ve hře zůstává odklad i druhé referendum

Britští poslanci dnes odmítli možnost, že by Británie odešla z Evropské unie bez dohody. Pro vládní text, který jim předložila premiérka Theresa Mayová, hlasovalo 321 členů Dolní sněmovny, 278 jich bylo proti. Poslanci ale krátce předtím vládní usnesení zpřísnili, když překvapivě podpořili pozměňovací návrh, aby byl brexit bez dohody vyloučen za všech okolností. Mayová vzápětí oznámila, že dostojí svému slibu a ve čtvrtek bude mít parlament možnost hlasovat o odkladu brexitu.

Vládní text, o kterém budou poslanci hlasovat, podle předsedy sněmovny Johna Bercowa hovoří o odkladu do 30. června. Delší prodloužení by znamenalo účast Británie na květnových volbách do Evropského parlamentu.

Británie má unii opustit 29. března, tedy již za 16 dní. Případný odklad vystoupení z EU by ale musely schválit všechny členské státy. Zatím unie dává najevo, že by Londýn musel jasně říct, co si od takového kroku slibuje.

Dění ve sněmovně dnes bylo mimořádně dramatické, když mnoho konzervativců, včetně ministrů, ignorovalo vládní pokyny, jak hlasovat – tedy proti pozměňovacímu návrhu a pak dokonce i proti vládnímu usnesení s tímto dodatkem. Britští novináři na twitteru nešetřili výrazy jako „chaos“ nebo „binec“. Nebylo ani jasné, zda po schválení pozměňovacího návrhu budou poslanci vůbec hlasovat o vládním usnesení samém. „Nikdy jsem neviděla nic takového jako to, co se dělo dnes večer,“ konstatovala politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová.

Mayová dnes jako možné řešení současného patu zmínila vypsání druhého referenda, což by podle ní ale znamenalo, že Británie nakonec z Evropské unie nevystoupí.

Britský tisk píše, že zabránit neřízenému brexitu v podstatě není v moci vlády, a očekává brzy vlnu ministerských demisí. Odhlasování pozměňovacího návrhu o kategorickém vyloučení brexitu bez dohody označuje za další velkou porážku Mayové. Mluvčí premiérky poté uvedl, že ministerská předsedkyně nemá v úmyslu rezignovat. Mayová podle něj ale očekává, že ministři, kteří dnes hlasovali proti oficiálním vládním pokynům, jí předají svou demisi.

Podle předsedy opozičních labouristů Jeremyho Corbyna je nyní odklad brexitu nevyhnutelný, ale tento krok bez jasného cíle není řešením. Poslanci by měli převzít nad brexitem kontrolu, dodal Corbyn s tím, že se bude snažit najít v Dolní sněmovně kompromis.

Poslanci brexitovou dohodu, o které Mayová vyjednávala s EU dva roky, dvakrát odmítli, naposledy v úterý.