Brusel zarazil spojení Siemensu a společnosti Alstom. Komise měla obavy, co by to provedlo s trhem

Evropská komise zablokovala spojení německého Siemensu a francouzské společnosti Alstom, fúze by podle ní ohrozila trh v oblasti železniční signalizační techniky a vysokorychlostních vlaků. Oznámila to komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. Komisi neuspokojily ústupky a změny, které ve snaze postoj EK změnit obě firmy nabídly.

Spojení by podle komise vytvořilo nezpochybnitelného lídra trhu, výrazně zredukovalo soutěž v obou segmentech a zbavilo zákazníky, včetně provozovatelů železniční dopravy a správců infrastruktury, možnosti výběru dodavatele a produktů.

Chystaným spojením měla vzniknout druhá největší firma v oblasti železniční techniky na světě s ročními tržbami zhruba 15 miliard eur (384 miliard Kč).

"Komise fúzi zakázala, protože společnosti nechtěly řešit naše vážné obavy o hospodářskou soutěž," uvedla dnes Vestagerová. Spojení by podle ní bez dostatečných pojistek vedlo k vyšším cenám signalizačních systémů, které jsou významné pro bezpečnost pasažérů, i ke zdražení vysokorychlostních vlaků. Poškodilo by to podle ní také inovace.

Alstom je výrobcem nejen signalizační techniky, ale též francouzských vlakových souprav TGV. Naproti tomu Siemens vyvíjí německé vysokorychlostní vlaky ICE.

Komisařka Vestagerová dnes připomněla, že v minulých letech komise povolila přes 3000 spojení firem a zablokovala jen sedm.

Rozhodnutí komise je podle Vestagerové vždy založeno na právním základě a podrobné hospodářské analýze. "Úlohou naší kontroly fúzí je bránit vzniku monopolů či dominantních hráčů na trhu, což by poškodilo soutěž i spotřebitele," upozornila.

EK upozornila, že u vysokorychlostních vlaků by spojením zmizel jeden ze dvou největších výrobců a dodavatelů tohoto typu souprav v Evropském hospodářském prostoru.

Nový subjekt by měl také následně velmi vysoký podíl na trhu jak v Evropě, tak v zásadě i ve zbytku světa s výjimkou Jižní Koreje, Japonska a Číny. Omezení konkurence by podle komise poškodilo evropské zákazníky.

Také v oblasti drážní signalizace by fúzí zmizel výrazný konkurent na několika trzích a místo něj se objevil nezpochybnitelný lídr v několika konkrétních oblastech, jako jsou systémy uvnitř souprav či podél tratí. Vznikla by i jasně dominantní firma v oblasti signalizačních systémů pro tratě metra.

Firmy ve snaze vyhnout se zablokování návrhu fúze nabídly například odprodej části svého podnikání v oblasti signalizační techniky a sdílení licenční smlouvy na technologii vysokorychlostních vlaků Siemensu v Evropě po dobu deseti let. Podle EK to ale nejsou kroky, které by mohly zabránit vyšším cenám a zachování šíře nabídky na trhu.