Bulharsko se k eurozóně připojí nejdřív za tři roky. Je nejchudším členem unie

Bulharsko se zřejmě bude moci připojit k eurozóně až za tři roky od připojení k takzvanému mechanismu směnných kurzů označovanému ERM-2. Obvykle země musí strávit v mechanismu jen dva roky, nyní je ale vstup do eurozóny spojen se vstupem do bankovní unie. Uvedl to dnes místopředseda Evropské komise pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis. Sofia počítá s tím, že se do ERM-2 se zapojí ještě v první polovině letošního roku.