Češi slaví: V Bruselu prosadili výjimku pro dopravu z obávané směrnice o práci v zahraničí

Mezinárodní silniční doprava získá výjimku z pravidel pro vysílání pracovníků do zahraničí. Potvrdil to Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu (TRAN). Zásluhy si mohou připsat i čeští europoslanci, kteří vyjmutí řidičů kamionů prosazovali spolu se svými kolegy ze střední a východní Evropy od samého počátku, kdy se o nových pravidlech začalo jednat v unijních institucích. Kontroverzní téma řidičů kamionů a jejich pracovních podmínek, včetně mzdového ohodnocení, je již delší dobu předmětem diskuze, která rozděluje EU.

„Mezinárodní doprava byla vyňata z vysílání pracovníků,“ uvedl na svém twitterovém účtu krátce po včerejším klíčovém hlasování člen výboru TRAN a český europoslanec Pavel Telička (ALDE). Výbor rozhodoval o tržní a sociální části tzv. silničního balíčku, který před dvěma lety představila Evropská komise a který upravuje pravidla vysílání řidičů v mezinárodní dopravě. Jeho projednávání proto s napětím sledují i čeští dopravci.

„Dnes měl Evropský parlament poslední šanci uchránit silniční dopravu od protekcionismu některých států, a zajistit tak pokračování jejích operací na vnitřním trhu. To se podařilo,“ řekla k tomu další česká europoslankyně Martina Dlabajová (ANO/ALDE), která se problematice věnuje ve výboru pro zaměstnanost (EMPL). Na balíčku pracují oba výbory.

Na řidiče kamionů se měla původně vztahovat přísnější pravidla pro vysílání pracovníků, která nedávno finálně dojednaly unijní instituce. Odvětví je ale vysoce specifické tím, že řidič může během jednoho dne projet několika zeměmi EU a pokud by měl dodržovat rozdílná pravidla ohledně doby řízení a odpočinku nebo odměňování v každé z nich, utopil by se v administrativě. „Tento sektor je vysoce mobilní a vyžaduje specifickou úpravu pravidel, která by měla být nekomplikovaná, jednotná, jednoznačná a snadno vymahatelná,“ vysvětluje Dlabajová.

Čeští poslanci se i proto shodli, že prosazení výjimky pro tranzit a mezinárodní dopravu představuje velký úspěch, protože ještě nedávno to vypadalo, že jejich požadavky na zvláštní pravidla narazí u jejich západoevropských kolegů. Pokud by se to stalo, pro české dopravce by to znamenalo katastrofu. „Byl by to konec české kamionové dopravy s důsledky, které si zatím ani neumíme představit,“ uvedla Dlabajová.

Výbor se včera věnoval také dalšímu diskutovanému bodu, kterým je nové nastavení pravidel pro vykonávání tzv. kabotáže. Tu provádí dopravce se sídlem v jednom státě mezi dvěma místy ležícími pokaždé v jiné zemi. Vzhledem k tomu, že se kabotáž svou povahou liší od běžného tranzitu i mezinárodní dopravy, europoslanci se shodli na tom, že se ji pravidla pro vysílání budou týkat po sedmi dnech. „Vyřešili jsme tím problém zneužívání kabotáže a předešli zbytečné administrativě, která by byla spojena s počítáním počtu jízd kabotáže. A také jsme tím zabránili prázdným kamionům,“ řekl Telička.

Podle Martiny Dlabajové ale ještě není úplně vyhráno. „Dnešní výsledek hlasování mne upřímně potěšil a je to vykročení správným směrem. Šlo především o budoucnost Evropy a zachování jejích hodnot. Stále jsme ale na začátku legislativního procesu. Musíme uhájit své zájmy i na úrovni třístranného vyjednávání mezi Parlamentem, Komisí a Radou,“ uvedla.