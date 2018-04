50 nejvlivnějších Čechů v Bruselu, díl 3: Podívejte se, kdo v srdci Evropské unie tahá za nitky

Europoslanec Pavel Telička je od ledna 2017 místopředsedou Evropského parlamentu a je tak nejvýše postaveným Čechem v europarlamentu. Je také členem Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) a náhradníkem Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). V Evropském parlamentu se věnuje například digitální ekonomice, strategii pro evropské letectví nebo ochraně lidských práv v Latinské Americe nebo východní Evropě.

Daniel Braun pracuje na pozici zástupce ředitelky kabinetu eurokomisařky Věry Jourové, kde má odpovědnost především za oblast základních práv. Dříve působil na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR na pozicích ředitele, vrchního ředitele a 1. náměstka.

Velvyslanec Jaroslav Zajíček je zástupcem Martina Povejšila ve funkci vedoucího Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu. Funkce se ujal v srpnu 2016, předtím působil jako zástupce velvyslance ČR v USA, člen kabinetu českého komisaře nebo vedoucí oddělení sektorových politik na Stálém zastoupení ČR při EU. Zajíček je zároveň stálým představitelem ve výboru COREPER I, který se věnuje hlavně hospodářským a sociálním otázkám.

Irena Moozová působí na Generálním ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele (DG JUST) Evropské komise, kde má na starost politiky EU v oblasti rovnosti a občanství. V Evropské komisi začala pracovat už v roce 2006. Do roku 2010 působila jako vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR a do jara 2017 koordinovala práci všech zastupitelských úřadů Komise v Evropě.

Europoslanec Luděk Niedermayer zvolený za TOP 09 je místopředsedou Hospodářského a měnového výboru (ECON) a působí také ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), kde je náhradníkem. Kromě toho je také členem výboru pro vyšetření kauzy Panama Papers a v Evropském parlamentu se věnuje také problematice elektromobility nebo daní z příjmů právnických osob. V minulosti byl členem Bankovní rady České národní banky.

Mezi „vlivné v Čechy v Bruselu“ se řadí také ekonomický expert Petr Zahradník, který se problematice EU dlouhodobě věnuje. V 90. letech působil v Ústavu pro evropská a mezinárodní studia při Úřadu lucemburské vlády, v Mezinárodním ústavu pro analýzu aplikovaných systémů v rakouském Laxenburgu a po návratu do Česka také jako analytik v soukromých společnostech Patria Finance, Conseq Finance a Česká spořitelna. Stal se také členem EuroTeamu při Generálním ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti nebo Národní ekonomické rady vlády. V letech 2015-2016 byl ředitelem kanceláře ČEZ v Bruselu.

Právník Michal Bobek je jedním z devíti generálních advokátů Soudního dvora EU. Stal se jím v říjnu 2015 poté, co ho do funkce nominovala česká vláda. Prestižní post tak obsadil jako první Čech v historii. Bobek je spoluzakladatelem České společnosti pro evropské a srovnávací právo a v minulosti působil také jako ad hoc soudce Evropského soudu pro lidská práva.

Velmi zajímavá postava a také jeden z nejvlivnějších sociálních demokratů v Bruselu je Václav Mls. V současnosti působí jako poradce socialistické frakce S&D v Evropském parlamentu, kde má starosti evropskou digitální agendu. V Evropském parlamentu se pohybuje už od roku 2005. Působil mimo jiné jako mluvčí socialistické frakce nebo jako poradce několika europoslanců za ČSSD.

Bývalý policejní prezident Oldřich Martinů je nejvýše postaveným Čechem v Evropském policejním úřadu, který pomáhá členským státům v boji proti mezinárodní trestné činnosti a terorismu. V Europolu působí od roku 2011 jako náměstek ředitele. V loňském roce se ucházel také o křeslo šéfa Europolu, přednost ale dostala generální komisařka belgické federální policie Catherine De Bolleová.

Novinář Jakub Dospiva je už od roku 2013 zahraničním zpravodajem České tiskové kanceláře v Bruselu, čímž se řadí mezi opravdové bruselské „stálice“. Pro ČTK pracuje od roku 1998. V letech 2003-2008 působil také jako stálý zpravodaj v Moskvě.