50 nejvlivnějších Čechů v Bruselu, díl 5: Podívejte se, kdo v srdci Evropské unie tahá za nitky

Dita Charanzová byla do Evropského parlamentu zvolena jako nestraník za hnutí ANO. Za svou práci zde získala řadu ocenění – v roce 2016 obdržela jako první český zástupce v Evropském parlamentu Cenu poslanců EP a o rok později ji server Politico zařadil mezi dvacítku nejvlivnějších žen v Bruselu. V Parlamentu se věnuje hlavě ochraně spotřebitele nebo mezinárodnímu obchodu. Je místopředsedkyní Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO). Kromě toho se zabývá vztahy s Latinskou Amerikou a porušováním lidských práv v nejrůznějších částech světa.

Velvyslanec Martin Povejšil působí na pozici vedoucího Stálého zastoupení ČR při EU, je tak nejdůležitější postavou pro zprostředkování vztahů mezi Českem a unií. Postu se ujal v září roku 2012. Zároveň zasedá ve vlivném výboru COREPER II, který má na starost jednání mezi jednotlivými členskými zeměmi o klíčových politických otázkách, jako jsou politická, finanční nebo zahraniční témata. Před tím byl českým velvyslancem při NATO, kde působil od roku 2009. Během své kariéry zastával řadu dalších seniorních postů na československém a později také českém ministerstvu zahraničních věcí i na zastupitelských úřadech v zahraničí.

Právnička Eva Kružíková působí na pozici ředitelky týmu Právní služby Evropské komise, kde vede tým zabývající se právem v oblasti životního prostředí, energetiky (včetně Euratomu) a jednotného trhu. Posláním právní slużby je zastupovat Komisi před soudy EU a zajišťovat zákonnost a kvalitu všech aktů Komise, včetně legislativních návrhů. Než v roce 2007 nastoupila do Právní služby Komise, pracovala na Ministerstvu životního prostředí, nejdříve jako poradkyně ministra a poté jako ředitelka odboru legislativy.

Slovenská právnička s českým občanstvím Elena Višnar Malinovská pracuje na Generálním ředitelství pro oblast klimatu (DG CLIMA), kde od září 2017 působí na pozici vedoucí oddělní pro adaptaci na klimatické změny. V Evropské komisi je však už od roku 2005, má zkušenosti například s prací v kabinetu někdejšího eurokomisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika.

Jiří Plecitý v současnosti pracuje jako vedoucí oddělení pro Francii, Nizozemsko, Belgii a Lucembursko na Generálním ředitelství pro zaměstnanost Evropské komise (DG EMPL). Jeho hlavní odpovědností jsou doporučení, která Komise dává těmto zemím pro fungování trhu práce, aktivní politiky zaměstnanosti nebo sociální politiky. Kromě toho odpovídá za správu finančních prostředků v řádu 7 miliard euro z Evropského sociálního fondu, které jsou těmto zemím k dispozici na období 2014-2020. Během své 15 leté kariéry v Komisi strávil sedm let jako člen kabinetů dvou komisařů, kde byl například odpovědný za inovační politiku EU nebo za vyjednávání současného sedmiletého finančního rámce v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí.

Jedním z vlivných českých europoslanců je Jan Zahradil z ODS, který je zároveň předsedou celoevropské Aliance konzervativců a reformistů v Evropě (ACRE). Třetí nejsilnější evropskou stranu vede od roku 2010. Poslancem Evropského parlamentu je už od roku 2004. Svou pozornost zde soustředí především na Výbor pro mezinárodní obchod (INTA), kde pracuje na pozici místopředsedy. Zároveň je náhradníkem Výboru pro rozvoj. Jeho hlavním zájmem v Evropském parlamentu je především obchodní partnerství EU se třetími zeměmi, jako je Japonsko nebo Vietnam.

Alena Mastantouno ovlivňuje dění v Bruselu z pozice ředitelky České podnikatelské reprezentace při EU (CEBRE), která prezentuje a obhajuje české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a podnikatelskými federacemi. Dříve pracovala na ministerstvu financí, kde se věnovala přípravám Česka na předsednictví v Radě EU. Od roku 2007, kdy začala v CEBRE působit, je rovněž stálou delegátkou Hospodářské komory ČR při EUROCHAMBRES, zástupkyní člena HK ČR v Evropském hospodářském a sociálním výboru a členkou EuroTeamu při Generálním ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti Evropské komise.

Šestačtyřicetiletý partner bývalé zpravodajky ČT v Bruselu Evy Hrnčířové disponuje jedním z nejzajímavějších životních příběhů mezi Čechy v srdci Evropské unie. Poměrně krátce po příjezdu do Bruselu spustil web Bruselská spojka, který se zaměřil na „drby“ z byznysu a politiky. Postupem času ovšem přerostl v přehled výběrových řízení vypisovaných unijními institucemi. Hořejší tak postupně začal shánět české firmy, které by se do nich přihlásily, a začal jim s přihláškami pomáhat. V současnosti má za sebou vyhrané tendry v minimálně desítkách milionů eur. Jeho byznys postupně roste a má několik spolupracovníků i v Praze.

Jedním z vysoce postavených Čechů v Radě EU je diplomat Petr Hrdlička, který od roku 2005 stojí v čele oddělení konferencí na Generálním sekretariátu Rady EU. Je tak přímo zodpovědný za organizační zajištění veškerých jednání Rady. Na starost má tedy i organizaci summitů evropských lídrů v Bruselu i v jednotlivých členských zemích. V minulosti působil v československé a později české diplomacii, například v Praze, v Londýně a v Jakartě.

Mezi „ostřílené“ Čechy v Bruselu lze zařadit také Edvarda Kožušníka, který zde v současnosti pracuje jako konzultant. Jako pravicový politik a člen strany ODS v minulosti pracoval jako ředitel sekretariátu senátora a předsedy Senátu Přemysla Sobotky. V roce 2009 pak kandidoval do Evropského parlamentu, kde působil jako europoslanec do roku 2014. V témže roce neúspěšně kandidoval na předsedu ODS, kdy ho porazil současný šéf občanských demokratů Petr Fiala.

Důležitým Čechem v Bruselu je také Jan Němec, který v současnosti působí na pozici stálého představitele při EU ve Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA a SLOVAKIA. V minulosti působil jako zástupce generálního delegáta Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) při Evropské unii nebo jako dopravní atašé při Stálém zastoupení ČR při EU.