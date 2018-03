Babišova vláda chce víc podporovat Čechy v Bruselu. Materiál půjde na vládu v dubnu

Silnější zastoupení českých úředníků v institucích EU, lepší zapojení ministerstev a více možností pro sdílení zkušeností. Česko chce dohnat, co v minulých letech nestihlo nebo to nepovažovalo za tolik důležité. Redakci INFO.CZ se podařilo zjistit, že materiál, který má navázat na již existující strategii podpory Čechů v EU, bude vláda schvalovat už příští měsíc.

V centru unijních institucí Bruselu pracují stovky českých zaměstnanců. Byli sem dočasně vysláni, nebo prošli výběrovými řízeními a pracují zde trvale. Najdeme je v Evropské komisi, Evropském parlamentu, Radě EU nebo v celé řadě unijních agentur a poradních orgánů.

Na rozdíl od jiných zemí EU, které se svými lidmi udržují pravidelné kontakty a pomáhají jim v rámci unijní struktury postupovat výše, Česko na „vlastní“ v minulosti zapomínalo. Liší se tak od jiných států EU, které naopak podporu svých lidí v Bruselu, Štrasburku a dalších městech, kde sídlí unijní instituce, systematicky utužují a pravidelně s nimi komunikují.

První kroky k nápravě situace udělala už předchozí vláda Bohuslava Sobotky, která začátkem roku 2015 přijala Strategii podpory Čechů v institucích EU. V dokumentu se píše, že při výběrových řízeních na manažerské pozice je nutná podpora domácího státu a měl by ji dostat ten, kdo o ní projeví zájem zejména v několika prioritních oblastech včetně vnitřního trhu, energetiky, životního prostředí, migrace nebo dopravy.

Jak se podařilo zjistit redakci INFO.CZ, kabinet premiéra Andreje Babiše, který vládne v demisi, chce na Sobotkův strategický dokument navázat a vylepšit ho. „Silnější zastoupení českých občanů v institucích a orgánech EU je jednou z priorit české evropské politiky,“ říká státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař a dodává, že „ačkoliv strategii podpory českých úředníků při EU už máme, při jejím naplňování se ukázaly některé nedostatky“.

„Zaměřili jsme se na větší zapojení ministerstev do celého procesu. Jejich úkolem teď bude obsazení konkrétních míst z oblastí, které jsou prioritní pro evropskou politiku vlády,“ vysvětluje Chmelař. V plánu je také vytváření zázemí pro Čechy z unijních institucí a vyhledávání příležitostí pro sdílení jejich zkušeností. To je přesně to, co Česko dříve nedělalo.

„Dále se chceme zaměřit na identifikaci počtu vyšších administrativních pozic v Evropské komisi, kde jsou Češi podreprezentováni. Jsme připraveni upozorňovat Komisi na to, aby tuto nerovnováhu spolu s námi aktivně řešila,“ dodává státní tajemník.

Dokument, který podle informací redakce obsahuje konkrétní kroky do roku 2020, půjde na vládu už v průběhu příštího měsíce.