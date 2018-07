Česko se připravuje na šéfování EU v roce 2022. Nemůžeme to podcenit, hlásá Babiš. Co nás čeká?

Ještě čtyři roky zbývají do zahájení historicky druhého předsednictví Česka Radě EU, už nyní ale začínají přípravné práce. O jejich přesném harmonogramu, komunikační strategii a nákladech na šestiměsíční „řízení Evropy“ (včetně personálního zajištění) bude podle informací Úřadu vlády jasno za pár měsíců - konkrétně v říjnu. „Nemůžeme to podcenit. Proto jsme zadali už první úkoly,“ řekl novinářům po skončení dnešního jednání vládního kabinetu premiér Andrej Babiš.

Úřad vlády také uvedl, že registroval doménu www.eu2022.cz. Kromě odpočítávání dnů do začátku českého předsednictví je v tento moment webová stránka prázdná, podle státního tajemníka pro evropské záležitosti Aleše Chmelaře se na ni informace začnou objevovat postupně. V průběhu předsednictví tu pak budou k dispozici veškeré materiály týkající se jednání, doprovodných akcí, tiskových konferencí a také priorit řídící země.

O předsednickou roli se státy EU střídají vždy po šesti měsících. Česko ji bude přebírat po Francii a na začátku roku 2023 předá předsednické otěže Švédsku. I přesto, že mnozí tvrdí, že předsednictví členských zemí Radě EU ztratilo po institucionálních změnách v posledních letech na váze, představuje pořád významnou možnost, jak se dostat do centra dění v EU a mít vliv na klíčové události.

V případě Česka se jedná už o druhou zkušenost – první řízení Rady EU si země odbyla ve druhé polovině roku 2009. Česká diplomacie tehdy musela řešit krizi kolem dodávek plynu z Ruska do Evropy a za zmínku také stojí, že Praha v tu dobu hostila důležitý summit EU-USA, kterého se zúčastnily politické špičky 27 zemí EU a americký prezident Barack Obama. České působení v čele EU nicméně poznamenal pád vlády Mirka Topolánka a dodnes se také řeší kauza předraženého zajištění audiovizuální techniky pro potřeby předsednictví.

V institucích EU chybí čeští pracovníci

Jak už dříve INFO.CZ informovalo, vláda se chce i v souvislosti s blížícím se předsednictvím Radě EU zaměřit na české pracovníky v institucích EU. Těch je tam totiž nedostatek a na národní úrovni už dlouhou dobu chybí strategie, jak tyto lidi pro práci v unijních institucích získávat a dále podporovat v kariérním postupu. „Pro nás je velice důležité, abychom měli v evropských strukturách naše lidi. Počet zaměstnanců z České republiky je v porovnání s jinými zeměmi velice nízký a také nemáme lidi na vyšších pozicích,“ řekl k tomu Babiš.

Podíl národních zaměstnanců v EKautor: Úřad vlády ČR

Vláda už před několika měsíci schválila strategický dokument, který by měl tento problém do budoucna odstranit. „Naše diplomacie nebude úspěšná, pokud nebudeme mít na klíčových a dostatečně vysokých pozicích v institucích EU odpovídající zastoupení. Můžete namítnout, že jde o evropské úředníky, kteří pracují pro všech 28 členských států EU. To je pravda, ale i tak má země původu úředníka a jeho znalost té země značný vliv na to, jak se zpracovávají technické podklady třeba pro návrhy Evropské komise,“ řekl v nedávném rozhovoru o koncepci podpory Čechů v institucích EU pro INFO.CZ státní tajemník Chmelař.

Vláda chce například vytvořit databází českých pracovníků v EU a pravidelně s nimi komunikovat. Důležité to bude i pro předsednictví v Radě EU. Podle Chmelaře je už nyní potřeba začít připravovat mladé absolventy a mít přehled o lidech, kterým v institucích vyprší časově omezené smlouvy. Za další je podle něj nutné znásobit počet stáží a jazykových kurzů.

Podíl počtu občanů zemí EU na celkové populaci EU v roce 2017autor: Úřad vlády ČR

„S tím potom souvisí i to, co se podcenilo po prvním českém předsednictví v roce 2009 – tedy práce s lidmi, kteří se na něm podíleli. O velkou část těchto lidí česká státní správa přišla, přestože šlo o výborné profesionály a talenty. To je plýtvání lidským potenciálem se to opakovat,“ uvedl.