Nový náměstek pro nového ministra zahraničí: na úřad míří exšéf bruselských diplomatů Povejšil

V řádu několik dnů by měl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) získat nového odborného náměstka. Sekci bezpečnostní a multilaterální by měl podle informací INFO.CZ vést diplomat Martin Povejšil, který posledních šest let působil jako velvyslanec a vedoucí Stálého zastoupení ČR v EU. Zprávu potvrdily redakci tři nezávislé zdroje. Sám Povejšil nechtěl ve středu věc komentovat. Petříček byl prezidentem Milošem Zemanem jmenován do funkce v úterý. Na ministerstvu zahraničí zbývá obsadit ještě jedno místo odborného náměstka.