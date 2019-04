České řidiče už nikdo v cizině šikanovat nebude, říká Dlabajová. Co přinášejí nová pravidla? | info.cz

Říkáte, že pro české řidiče je dnešní rozhodnutí dobrá zpráva, protože se díky výjimce nemusejí bát pravidel pro vysílání pracovníků za hranice. Co tedy bude tato výjimka znamenat?

Doprava je specifický sektor evropské ekonomiky, a nelze k ní proto přistupovat jako například ke stavebnictví. Vysílaným pracovníkem se rozumí zaměstnanec, kterého jeho společnost vyšle za nějakou časově omezenou zakázkou do zahraničí. Pro lepší představu může jít právě o stavebního dělníka, který odjede do nějakého francouzského města, aby tam pomohl s výstavbou nové továrny.

V přeshraniční dopravě to ale takto nefunguje, protože řidiči kamionů převážejí náklad během jednoho dne klidně i přes několik států. Pokud by se na ně vztahovala nová pravidla pro zmiňované vysílané pracovníky, která počítají s celou řadou omezení, tak by se z toho jednoduše řečeno zbláznili. A to proto, že by se utopili v administrativě každého státu, přes který by projížděli. To by byla i velká zátěž pro jejich zaměstnavatele, a dokonce si myslím, že by to mohlo zajít až tak daleko, že by naše firmy mohly o zakázky v zahraničí přicházet.

Proč si to myslíte?

Firma nepůjde do tendru o zakázku, která se jí nevyplatí, nebo u které bude vědět, že ji nemůže vyhrát. Kvůli všem těm pravidlům, která si vymyslely hlavně západoevropské země, aby ochránily své trhy před levnější konkurencí ze střední a východní Evropy, tedy i z České republiky, by se její náklady vyšplhaly neúnosně vysoko. A to opravdu nemluvím o administrativě, která je s tím spojená. Zeptejte se českých dopravců, byly by to hodiny papírování a následně stohy všemožných dokumentů, kterými by museli vybavit na cestu jejich řidiče.

A vlastně by asi mohli vyprávět i řidiči, protože některé státy už dnes uplatňují určitá administrativní opatření a vyžadují, aby je zahraniční firmy dodržovaly. Běžné se proto stává, že kontroly například v Německu nebo ve Francii po našich řidičích chtějí, aby na místě předkládali smlouvy přeložené do příslušných jazyků a vozili při sobě další dokumenty třeba o výši jejich mezd a podobně. Takové šikaně a nesmyslnému pokutování se snažíme zabránit.

Dobře, takže tohle teď dopravním společnostem nehrozí. I přesto ale určitá omezení přijdou, protože to, co jste dnes v Evropském parlamentu schválili, je kompromis…

Ano, pravidla, která jsme dnes pro mezinárodní kamionovou přepravu schválili, jsou kompromis. Silniční balíček, jak jim říkáme, a obecná pravidla pro zmiňované vysílání pracovníků dlouho dobu rozdělovala nejen členské státy, ale také nás poslance v Evropském parlamentu. Ono to zase tak velké překvapení není, protože národní trhy v Evropě fungují trochu odlišně, a bylo proto potřeba přijít s pravidly, která by vyhovovala všem. Přesto si ale troufám tvrdit, že to, co dnes prošlo přes Evropský parlament, je pro české kamioňáky dobré.

Mám i proto radost, že na vyjednanou výjimku pro silniční dopravu z vysílání pracovníků dokázali navázat kolegové ve výboru pro dopravu včetně Pavla Teličky a kompromis ohledně specifických pravidel dotáhli. Pro ČR je to dobrá zpráva: nejen, že je to vyvážený výsledek pro naše dopravce, ale je vidět, že čeští europoslanci umí táhnout za jeden provaz.

Můžete to konkrétně vysvětlit? Co tedy českého řidiče čeká?

Když to řeknu zjednodušeně, pravidla pro vysílání pracovníků, o kterých jsem mluvila před chvíli, se nebudou týkat řidičů tranzitní přepravy a těch, co jezdí po Evropě tzv. kolečka. Tito řidiči poté, co dovezou zboží ze své země na místo určení někde jinde v Evropě, pojedou buď rovnou zpět, nebo udělají po cestě domů maximálně dvě nakládky. S tím naši dopravci problém nemají, protože jejich obchodní model je postaven právě na tomto.

Co se bude dít teď? Kdy začnou pravidla platit?

Nyní nás o kompromisu čekají jednání mezi Evropským parlamentem, členskými státy a také Evropskou komisí. Nebude to jednoduché, ale věřím, že jej ubráníme.