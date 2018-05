Česko inspiruje Evropu. Zahraniční europoslance zaujala nízká nezaměstnanost a baťovská podnikavost

Pokaždé to nemusí být jen o problémech a kontrolách. Za třídenní cestou několika poslanců Evropského parlamentu do České republiky tentokrát nestojí snaha odhalit pochybení nebo nedodržování pravidel, ale najít pozitivní příklady z praxe, které by mohly sloužit jako inspirace pro jiné členské státy EU. Podle europoslanců může být Česko vzorem třeba v tom, jak se mu daří držet nízkou míru nezaměstnanosti, slaďovat vzdělávací systém s potřebami trhu práce nebo začleňovat některé sociálně vyloučené osoby.