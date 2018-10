Cesty na Západ se staly pro české kamioňáky noční můrou. Kvůli migrantům končí i ve vězení

Migrantů, kteří postávali u dálnice poblíž francouzského města Calais a čekali na vhodnou příležitost, jak se dostat přes Lamanšský průliv do Spojeného království, viditelně ubylo. Potvrzují to i čeští řidiči kamionů, kteří tuto trasu jezdívají pravidelně už několik let. Přesto ale zůstávají nervózní. V poslední době se totiž výrazně přitvrdily kontroly na obou stranách průlivu, které se snaží odhalit ukryté migranty v návěsech vozů. Řidiči se bojí vysokých pokut, které mohou přicházet i zpětně, a také možného vězení za údajné pašování lidí, pokud se jedná o opakovaný případ.

„Z těch neustálých kontrol jsem už neskutečně unavený,“ vypráví Petr Hudacz z Plzně, který se živí jako řidič kamionu. Už několik let pracuje pro společnost, která vozí zboží, nejčastěji díla do aut, do Spojeného království. „Zrovna jsem přejel hranici mezi Belgií a Francií a jedu po dálnici do Calais,“ pokračuje.

Hudacz má s rozhovory pro média zkušenost. V létě se o něm psalo kvůli tomu, že mu britská kontrola našla v autě čtyři migranty z Pákistánu. Jeho kamion předtím prošel podobnou kontrolou na francouzské straně hranice, která však nikoho v návěsu neodhalila. Pokuta zatím do jeho poštovní schránky nedorazila, Hudacz ji ale očekává. Služební cesty na britské ostrovy se i kvůli tomu pro něj staly noční můrou.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Návrat do džungle. Calais srovnalo tábor migrantů se zemí, přichází ale noví autor: INFO.CZ

„Od té doby, co mi tam tito lidé vlezli, tak mám peklo. Při každém vjezdu do Británie uvažuji, že toho nechám. Vážně sem teď nerad jezdím,“ stěžuje si do telefonu a popisuje, jak u něj probíhají kontroly francouzských a britských policistů. „Jakmile přijedete do terminálu, tak mě odstaví a chtějí vidět pas. Většinou mne nechají hodinu i déle jen tak stát. Jedna kontrola střídá druhou, například měří vydýchanost prostoru v návěsu, pak následuje rentgen celého auta. A takhle je to pořád dokola,“ říká Hudacz.

Řidič je přesvědčen, že za přísnější kontroly může fakt, že ho úřady obou zemí nyní vedou jako osobu, která má u nich vroubek. „U ostatních se podívají do pasu a jede se dál. Já mám bohužel stigma, a proto mě odstaví a šacují mi kabinu a náklad,“ vysvětluje.

INFOGRAFIKA DNE: Migrace do EU v prvním pololetí roku 2018autor: INFO.CZ

Přicházejí pokuty i dva roky staré

Že se situace s kontrolami v blízkosti města Calais, které slouží jako dopravní uzel pro přechod hranice do Spojeného království, výrazně zhoršila, svědčí i to, že českým řidičům přicházejí pokuty také zpětně. Výjimkou nejsou ani dokumenty, které na sobě mají dva roky staré datum.

Konkrétní případy jednotlivých řidičů kamionů z ČR, kteří mají podobnou zkušenost, shromažďuje kancelář českého europoslance Tomáše Zdechovského (EPP; KDU-ČSL). Najdeme mezi nimi třeba muže, kterému britské úřady v červnu 2016 objevily v přívěsu 14 Eritrejců. Do konce roku nemohl vstoupit na území Spojeného království, čímž celou kauzu považoval za vyřízenou. Dva roky po incidentu mu ale přišla obsílka s informací, že dostal pokutu ve výši 8400 liber, tedy 600 liber za každého běžence. Po medializaci případu se podařilo pokutu snížit na 602 liber, protože původní částka by byla likvidační.

Zdechovského kancelář mluví také o dalších podobných případech, které se týkají slovenských nebo polských řidičů.

Unavení řidiči a zavalení soudci

To, že se kontroly v poslední době výrazně zpřísnily nejen u Britů, ale i na francouzské straně hranic, potvrzuje také francouzská právnička Mathilde Caussade. Podle jejích slov jsou místní lidé i soudci, kteří posuzují jednotlivé případy, zavaleni prací a z celé situace jsou, stejně jako samotní řidiči, unaveni.

To by mohlo být vysvětlení, proč ve Francii nedávno odsoudili k 18 měsícům vězení českého řidiče Jiřího Sagana. Kauzu opět medializoval europoslanec Zdechovský, který spustil za jeho propuštění z francouzského vězení internetovou petici a obrátil se i na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Začátkem července četníci objevili v chladícím boxu kamionu pana Sagana 15 Iráčanů. I přesto, že řidič tvrdil, že o přítomnosti migrantů nevěděl, policie ho okamžitě vzala do vazby s tím, že se jedná o komplice pašeráků. Sagan se proti rozsudku odvolal a nyní čeká na výsledek odvolacího řízení.

INFO.CZ mělo možnost mluvit s jeho novým advokátem Ladislavem Drhou, který je specialistou na francouzské právo. „Z našich zkušeností výsledek odvolacího řízení nebudeme znát hned příští měsíc nebo za dva měsíce. Je třeba počítat s tím, že to nějakou dobu potrvá,“ řekl Drha.

„Jako advokáty pana Sagana nás bude nyní zajímat, co má francouzský soud ve spisech a co policie nashromáždila za důkazy. Budeme chtít vidět protokol s výpověďmi Iráčanů, kteří se našli v autě pana Sagana, fotky kamionu při zadržení a samozřejmě budeme chtít vše osobně probrat s klientem, který je nyní ve vězení. Je potřeba vytipovat správnou strategii a blanketní odvolání pana Sagana, které včera podal, doplníme o odůvodnění. Může mít i několik stran,“ přibližuje další postup Drha.

Podobných případů, jako je pan Sagan, může podle advokáta v blízké době přibývat.

Doby Džungle jsou dávno pryč, riziko tu ale pořád je

Situace kolem města Calais, v němž se shromažďovali migranti, byla kritická zejména v roce 2016 – krátce po vrcholu migrační krize v Evropě. V tu dobu v divokém táboře kousek od města, kterému se říkalo Džungle, žilo několik tisíc nelegálních migrantů (odhady mluví až o 11 tisících). Francouzské úřady nechaly ve stejném roce tábor strhnout a migranty postupně rozvezly na jiná místa k tomu určená po celé zemi.

Autorka tohoto textu Calais a původní Džungli navštívila vloni na jaře a v tu dobu se na místě podle vyjádření humanitárních organizací nacházelo už jen několik stovek migrantů. Přes den na ně nebylo možné i při větší snaze narazit. Místní tvrdili, že jsou schovaní v okolí města a na veřejnost nechodí. Zahlédnout je bylo možné občas v noci.

I přesto, že počet migrantů v okolí Calais klesl, situace na francouzských dálnicích se příliš nezlepšila. Zmizely ale obrázky, kdy se zoufalí migranti snažili do aut dostat tím, že je na silnicích násilně zastavovali. Jejich způsoby jsou nyní mnohem promyšlenější.

„Na migranty kolem cest už dneska nenarazíte. Dávno pryč jsou doby, kdy nám před kamiony házeli pneumatiky,“ říká již citovaný řidič z Plzně Petr Hudacz. Riziko, že se do vozu dostanou, ale podle něj nikdy nekleslo.

„Můžete si dávat sebevětší pozor, ale tito lidé vám do auta prostě vlezou, když budou chtít,“ vysvětluje Hudacz. „Před dvěma lety byly kolem dálnice do Calais tisíce. Všichni jsme měli auta zamčená a doslova zadrátovaná. Pro migranty, kteří se chtěli dostat dovnitř, to ale nebyl žádný problém. Měli nůžky a další nářadí a byla to pro ně otázka pár vteřin. Pak se to trochu uklidnilo a my jsme už nemuseli auta tolik zamykat. Teď se ale zase raději zamykáme, jejích způsoby jsou sofistikovanější. Řidiči, co jezdí na druhou stranu Evropy, třeba do Ruska, nic takové dělat nemusí.“