Chceme-li porazit Orbána, musíme vydávat samizdat, říká pro INFO.CZ maďarská politička

Během jednoho roku se jim podařilo vybudovat slušnou základnu a se svým programem oslovit tisíce především mladých Maďarů. V nedávných volbách do maďarského parlamentu ale neuspěli a zůstali tak přešlapovat před jeho branami. „Nelitujeme toho, více toho dokážeme v ulicích a mezi lidmi,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ maďarská politička a místopředsedkyně hnutí Momentum, které se hlásí k liberálním hodnotám a má silnou proevropskou orientaci, Anna Orosz. Jak je těžké vzbudit zájem o politiku v zemi, kterou už několik let pevně v otěžích svírá premiér Viktor Orbán, jehož západ kritizuje za autokratické tendence, podkopávání demokracie a utlačování opozice a médií? Co musí udělat opozice, aby se prosadila? Proč se hnutí Momentum inspirovalo u francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a proč jeho členové věří v obnovu visegrádské spolupráce, která zahrnuje i politické strany z Česka? Čtěte rozhovor.

Liberální a proevropské politické hnutí Momentum, jehož jste místopředsedkyní, získalo v nedávných parlamentních volbách v Maďarsku 3 % hlasů a nepřekročilo povinný práh pro vstup do maďarského parlamentu. Jak velké je to zklamání a jaké jste vůbec měli ambice?

V první řadě musím říct, že to pro nás není zklamání. Po volbách k nám dorazily tisícovky nových přihlášek od lidí, kteří se k nám chtějí přidat. Strana Fidesz (premiéra Viktora Orbána; pozn. red.) získala dvě třetiny křesel v parlamentu a pro spoustu lidí to byl šok. V ten moment si řekli: Ok, pokud něco neudělám teď, tak si to nikdy neodpustím. Musím se připojit ke straně, která se snaží nějak vypořádat se systémem vlády Fidesz, který tu vznikal posledních osm let.

Jestliže se mám ale vyjádřit k tomu, jak jsme ve volbách dopadli, tak je pravda, že jsme získali 3,07 % hlasů a do parlamentu jsme se nedostali. Na druhou stranu to znamená, že nás volilo asi 200 tisíc lidí. Myslím, že na to, že v politice existujeme jen jeden rok, to je dobrý výsledek.

Ano, ale do parlamentu jste se dostat chtěli…

Ano, to je pravda. Ale když uvážíte, že Fidesz má v parlamentu ústavní většinu, tak to znamená, že nepřipustí žádnou diskusi k žádnému z dodatků k navrženým zákonům a regulacím. Opravdu nás nemrzí, že jsme se nakonec do parlamentu za takovéto situace nedostali. Myslím, že opoziční strany nyní čelí obrovskému dilematu, protože sice budou v parlamentu, ale zároveň se stanou „loutkami“ a nebudou mít šanci zabránit straně Fidesz v tom, co dělají. Je to ošemetná situace a pro mladé strany, jako je Momentum, je lepší nebýt v parlamentu a pokračovat v aktivitách mimo něj a v ulicích.

Kdo je Anna Orosz? Anna Orosz je členka představenstva hnutí Momentum, nového maďarského politického hnutí s otevřenými, pro-evropskými a progresivními hodnotami. Vystudovala ekonomii na univerzitách v Budapešti a Berlíně. V současné době pracuje pro politický analytický institut. Mluví anglicky, německy a francouzsky.

Proč myslíte, že se vám nepodařilo dostat do parlamentu? Existuje něco, co se dalo před volbami udělat lépe?

Upřímně si myslím, že jsme toho mohli udělat lépe poměrně hodně, ale zároveň jsem přesvědčená o tom, že jeden rok nestačí k tomu, abychom se dostali do povědomí lidí v celé zemi a vybudovali si širokou síť spolupracovníků. Nyní musíme pokračovat v tom, co jsme začali dříve a musíme se snažit ještě profesionálněji oslovovat lidi.

Když jste v Maďarsku v opozici, tak je pro vás strašně těžké se dostat do státních médií. Jediný čas, který tam získáte, je pět minut před volbami. Státní média jsou plná propagandy Fidesz a jako opoziční strana se jen obtížně dostanete do blízkosti lidí na venkově, protože lidé tady sledují pouze státní televize a čtou noviny, které vlastní stát. Jediné, co se v nich během posledních osm let dočetli, byly zprávy o Sorosovi a uprchlících.

Georgi Sorosovi a migrantům je třeba se vyhýbat

Věnovali jste se těmto tématům ve volební kampani i vy? Jak jste je uchopili?

Ne, naopak jsme se jim snažili vyhýbat. V posledních osmi letech je do celonárodní diskuse dostal Fidesz a pro hodně lidí se z toho stalo něco jako náboženství. Lidé se opravdu bojí migrantů a věří, že George Soros natolik ovlivňuje maďarskou politiku, že je to nebezpečné. Pokud se chcete o těchto tématech bavit, tak u nich žádné racionální argumenty nefungují. Jedinou efektivní strategií může být to, že budete mluvit o jiných tématech a to následujícím způsobem: Kromě migrantů a Sorose, co si myslíte o zdravotním systému nebo o tom, že mladí a vysokoškolsky vzdělaní lidé odcházejí z Maďarska? Musíte zaměřit jejich pozornost na jiné věci, které ovlivňují jejich životy, a ne na to, co tlačí propaganda Fidesz.

Když jsme spolu mluvily naposledy, což bylo loni na podzim, tak jste říkala, že mezi Maďary panuje silná apatie vůči politice. Nakonec ale k volebním urnám dorazil velký počet lidí. Jak si to vysvětlujete? Co lidi motivovalo k tomu, aby šli volit?

Ano, účast ve volbách byla vysoká a podle všeho to nebyla opozice, která zmobilizovala své voliče, ale vláda a Fidesz. Nevím, jestli jste to věděli, ale dva měsíce před parlamentními volbami proběhly místní volby ve městě Hódmezővásárhely v jižním Maďarsku. Jejich vítězem byl člen opoziční strany, který získal drtivou většinu hlasů. Pozoruhodné na tom je, že se to událo ve městě, kde tradičně vítězil Fidesz. Myslím si proto, že Orbána vyděsila představa, že by mohl teoreticky v národních volbách prohrát a udělal vše pro to, aby zmobilizoval své voliče hlavně v malých městech a vesnicích na venkově, starší lidi, kteří jsou závislí na státní pomoci, a lidi, kteří pracují ve veřejné správě a kteří nechtějí přijít o svou práci.

Souhlasím s tím, že opozici se něco takového nepovedlo. Měla se více zkoordinovat a nejlepší strategií by bývalo bylo, kdyby se v každém volebním okrsku postavil jeden společný kandidát. To se nezvládlo, protože v mnoha okrscích proti sobě stálo i více opozičních kandidátů. Bylo to tedy jednoznačné selhání opozice, včetně nás samozřejmě.

Říkala jste, že Momentum musí nyní pokračovat v tom, co začalo, a být aktivní hlavně v ulicích. Jaké máte další plány?

Myslím si, že Maďaři stále nevěří v politiku a nejsou zvyklí na to, že by mohli ovlivňovat, jak bude vypadat jejich okolí nebo třeba ulice, v nichž žijí. Neumí si představit, že by mohli mít vliv na rozdělování fondů v jejich vesnici a to vůbec nemluvím o národní úrovni. Nyní musíme oslovit lidi, zorganizovat je do komunit a sítí a dát jim pocit, že skutečně mohou něco ovlivnit. Propaganda Fidesz jim neustále namlouvá, že je vláda chrání před hrozbami z vnějšku, jako jsou migranti a Soros. Problém je ten, že lidé, kteří volili Fidesz, nečtou mezinárodní média, a neví proto, že by i v Maďarsku mohli žít lépe. Je to jednoduché, musíme lidem vnuknout naději.

Máte konkrétní představu, jak to udělat?

Musíme mluvit více prakticky a používat konkrétní příklady. Musíme také vytvořit naše vlastní média. Vím, jak to asi zní, ale pokud chcete bojovat s propagandou, je to to jediné, co můžete udělat. Myslím, že bychom měli začít distribuovat samizdat, jako jsme to dělávali v minulosti. Budeme se muset vrátit k těmto starým praktikám.

Budou Maďaři ochotni něco takového poslouchat? Že tu existuje také něco jiného, než co jim již roky opakuje Viktor Orbán a jeho propaganda?

Některým lidem už vadí způsob komunikace vlády, ale pořád většina je s tím v pohodě. Hodně lidí je ale opravdu zoufalých. Všichni mí přátelé uvažují, že odejdou do zahraničí. Jsou to lidé, kteří vidí, co se tady děje a že Fidesz kontroluje všechna média, ničí demokratické instituce a zákony. Jsou zoufalí a nic jiného jim nezbývá. Protesty, které proběhly po volbách, v Budapešti a dalších větších městech, jsou na poměry Maďarska velkým úspěchem.

S Macronem chceme spolupracovat i nadále, kontakty máme i s Čechy

I přesto, že bylo založeno dříve, tak se Momentum netají tím, že se ideově inspirovalo u hnutí En Marche! (nyní politická strana La République En Marche!) francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. V minulosti jste s ním také udržovali kontakty. Jak vypadá spolupráce nyní? Pokračujete v ní?

S lidmi z En Marche! jsme se několikrát potkali a pomohli nám ve vytváření naší strategie, jak oslovit co nejvíce lidí. Chceme v tom pokračovat, protože tu není jediný důvod, proč bychom to měli rušit. Pořád jsem přesvědčená, že způsob, jakým En Marche! oslovilo voliče ve Francii, stojí za to ho následovat. Samozřejmě ale sledujeme i další evropské politické strany a hnutí, které mají podobné cíle a které vznikly v posledních dvou letech. Zkušenosti navzájem sdílíme přes internet.

Momentum má také své místní kanceláře po Evropě – jsme v Londýně, Amsterdamu, Berlíně nebo Bruselu. Hodně z pěti tisíc lidí, kteří v posledních letech odešli z Maďarska, jsou našimi sympatizanty a my s nimi chceme udržet kontakty. Chceme ukázat všem Maďarům, kteří žijí v cizině, že s nimi počítáme, protože jsou to pořád Maďaři. Doufáme, že se brzy vrátí domů, protože jsou součástí našeho národa. To je něco, co naše vláda neříká a nedělá. Dokonce ani o těchto lidech nemluví. Je to opravdu velká tragédie, protože je tady běžnou praxí, že studenti, kteří skončí střední školu, si nepodávají přihlášky na maďarské vysoké školy, ale jdou studovat raději do zahraničí – například do Vídně, Berlína, Amsterdamu nebo Londýna.

Udržujete kontakty s nějakou českou stranou? V minulosti jsme spolu mluvily o možných vazbách na nové české hnutí Tak Jo!, které se hlásí k liberálním hodnotám a má proevropské postoje.

Potkali jsme se s jeho zástupci a také jsme se snažili oživit koncept spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky. Jsem si jistá, že to bude důležitá strategie do budoucna.

Co si mohou z výsledků maďarských parlamentních voleb, v nichž drtivě zvítězil Viktor Orbán, odnést podobné strany jako vy ve střední Evropě?

Myslím si, že nejdůležitější poučení z naší zkušenosti v Maďarsku je to, že je tu opravdu potřeba a poptávka po stranách, které komunikují a dělají politiku jinak. Strany mimo Maďarsko nyní vidí, že musí být vysoce kreativní a musí uvažovat mimo zavedené praxe a standardy. Musí přijít s něčím naprosto odlišným, než co nabízejí mainstreamové strany, protože chodit třikrát v týdnu do televize z vás neudělá úspěšnou stranu jako to, když budete součástí každodenního života lidí. Musíte jít do ulic.

Většina našich voličů jsou mladí lidé. V Evropě je v těchto dnech běžné, že se mladí lidé stále více vzdalují politice, takže my jsme příkladem toho, že je možné oslovit mladé lidi a přesvědčit je, aby se zapojili do politiky. To je něco velmi pozitivního a slibného pro naši budoucnost.

Máte v Momentum nějaké jasné a konkrétní plány do budoucna? Příští rok na jaře proběhnou v Evropě volby do Evropského parlamentu. Máte v úmyslu v nich kandidovat?

Ve skutečnosti nás příští rok čekají hned dvoje volby. V Maďarsku budou místní volby a pak proběhnou volby do Evropského parlamentu, o kterých mluvíte. Našim cílem je postavit co nejvíce úspěšných kandidátů, protože si uvědomujeme, že pokud získáme postavení v místních zastupitelstvech, tak je to velmi důležité a dokážeme tím, že na to máme.

Evropské volby jsou obrovskou příležitostí, protože většina voličů Momentum jsou lidé s vazbami na Evropu – třeba byli na Erasmu nebo jejich děti jsou zrovna nyní na Erasmu. O evropskou politiku se velmi zajímají. Pokud se nám v těchto volbách povede uspět, tak můžeme pracovat na prohlubování spolupráce s dalšími stranami v Evropě. Podíl na silnější evropské integraci může být klíčové pro náš boj na národní úrovni.