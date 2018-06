Chci EU, která podrží každého Evropana, říká vlivný Slovák, který chce nahradit Junckera. Pomáhají mu i Češi

Jak se stalo, že jste se i s českými sociálními demokraty dohodli, že byste měl usilovat o místo Spitzenkandidáta (lídr ve volbách a kandidát na předsedu Evropské komise, pozn. redakce) za socialisty?

Máme tradičně velmi blízké vztahy s českou sociální demokracií. Jsem častým hostem u vás v parlamentu. Kontakt s českými poslanci i europoslanci je velmi úzký a dá se říct, že velmi spolupracujeme na řadě projektů. Témata jako vesmír, uhlí, inteligentní města nebo auta byla i jim blízká. Na setkání v Bratislavě zazněla myšlenka, aby hlas tohoto regionu zazníval v evropské diskuzi hlasitěji a že region střední a východní Evropy má koho nabídnout. Vyšlo z toho mé jméno. Když jsem se nad tím zamyslel, tak jsem si řekl, že ano, že je třeba to zkusit.

A s čím do toho boje půjdete?

Jako komisař pro energetickou unii jsem absolvoval více než 50 občanských dialogů, celou Evropskou unii jsem procestoval nejméně dvakrát. Pocit, který jsem si z těchto setkání odnesl, byl ten, že jsme se úspěšně vyrovnali s řadou krizí, ale stále máme co dělat, abychom obnovili důvěru lidí, nebo abychom ji neztratili. Tato otázka je čím dál tím palčivější. To je třeba konkrétně řešit. Dlouhodobě mezi ty hlavní otázky, které trápí lidi, je nezaměstnanost, nebo to, co se děje ve světe, například politika USA nebo Číny. Chtěl bych nabídnout Evropu, která podrží každého jednoho Evropana. Mám na mysli hlavně řešení, která přispějí k pocitu stability a zároveň nás připraví na budoucnost.

Tuto vizi jsem postavil na třech pilířích. První bych nazval Sebevědomá a hrdá Evropa. Pro Česko jsou tam dvě zajímavé priority - strategická autonomie v oblasti obrany a zahraniční politiky, stejně jako ve vesmírné politice - to mi zdůrazňovali, i když jsem byl u vás v Galileo agentuře. A musíme mít asertivnější obchodní politiku.

Druhý pilíř nazývám Inteligentní zelená Evropa. Pro Česko je tam důležitý akcent, že musíme posílit průmysl v Evropě, který musíme modernizovat a využívat přechod na čisté zdroje. K nezaměstnanosti budeme muset přidat neustálé zlepšování zručnosti, protože víme, že 10 top profesí, které se hledají, před pár lety ještě vůbec neexistovaly. A to se má už jen zrychlovat.

Poslední pilíř jsem nazval Sociálně férová Evropa. Tam je potřeba pokračovat v té politice, aby žádný z regionů nezaostával. K tomu pomoc s transformací uhelným regionům.